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رئيس هيئة الطرق يعلن الانتهاء من طريق وادى النطرون العلمين تمهيدا لافتتاحه

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رئيس هيئة الطرق يعلن الانتهاء من طريق وادى النطرون العلمين تمهيدا لافتتاحه رئيس هيئة الطرق يعلن الانتهاء من طريق وادى النطرون العلمين تمهيدا لافتتاحه
أعلن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، انتهاء الهيئة من تنفيذ طريق وادى النطرون ـ العلمين المدرج بالمشروع القومى للطرق بطول 135 كيلو مترا، لافتا إلى أن الطريق أصبح جاهزا للافتتاح بعد تركيب العلامات والإرشادات المرورية.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع"، أنه لولا الأمطار التى تعرضت لها المناطق التى يمر بها مسار الطريق وحرص الهيئة على تنفيذ الطريق طبقا لأعلى معايير الجودة، كانت الهيئة انتهت من مشروع الطريق منذ نهاية العام الماضى.

وقال "ترك" إن الهيئة أنشأت هذا الطريق من جديد ووسعته بإضافة حارة جديدة بعد اكتشافها طبيعة المياه الجوفية بتربته نتيجة للمزارع المجاورة للطريق، لافتا إلى أن هذا الطريق البالغ طوله 135 كم وصلت تكلفته إلى 1.920 مليار جنيه.


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