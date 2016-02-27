564 مكالمة تلقاها الرقم المجاني لمكافحة المخدرات في شرطة دبي في 2015

ثمن العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ثقة الجمهور بكافة فئاته بالرقم المجاني للإدارة وهو 800400400، حيث إرتفع عدد المكالمات خلال العام 2015، إلى 564 مكالمة بعد إن كان بالعام 2014، 454 مكالمة، وبالعام 2013، 280 مكالمة.

وقال أن ثقة الجمهور بالرقم المجاني للإدارة يدفعنا لأن نواصل تقديم خدماتنا للجمهور بصورة أفضل واكثر حرفية، وهذا الإرتفاع الملحوظ ينم على أن الجمهور متعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحريص على جعل دبي والإمارات خالية من المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها وأصنافها، حيث إن تنوع مكالماته بمختلف الأوقات والأيام ينم على إن الجميع يعيش بسفينة واحدة ويهمه ان سلامتها وسلامة ركابها.

وأضاف العقيد عيد محمد ثاني حارب بأن الرقم المجاني الذي تم استحداثه في عام 2010، يقدم خدمات متنوعة للجمهور وبدأ يأخذ وضعه كأحد الخدمات المميزة الذي تقدمها شرطة دبي للجمهور، وما مؤشر إرتفاع عدد المكالمات منذ إستحداثه حتى الآن إلا دلالة على تعاون أفراد المجتمع مع الرقم المجاني للإدارة وثقتهم بشرطة دبي، موضحا أن 800400400 يقوم بالربط كحلقة وصل بيننا وبين المجتمع، حيث أننا نرصد كافة المكالمات طوال أيام الأسبوع عبر ضباط وأفراد يتناوبون بالرد على كافة المكالمات، وتخضع بأجمعها للتسجيل والحفظ ليتم الرجوع إليها مستقبلا لتحليل البيانات المطلوبة وتلخيصها لمعرفة جهات الإختصاص ثم يتم تحويلها للإدارات والأقسام المعنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مؤكداً بأن كافة المكالمات الواردة تخضع معلوماتها لسرية تامة حفاظا على خصوصية المتصلين، فنحن على ثقة بأن الأشخاص المتصلين يرغبون من خلال المكالمات لمن يسمعهم ويثق بهم ولهذا فإن القائمين بالرد على المكالمات إكتسبوا اللباقة والخبرة الكبيرة في الإستماع والإنصات والتحاور، كما أنهم أخضعوا لدورات تخصصية بهذا المجال.

وأضاف العقيد عيد ثاني بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لايقتصر دورها على المكافحة والضبط وإنما يمتد نشاطها للتوعية والتَقَصِي والرعاية اللاحقة، وهذا يتطلب حلقة وصل تربطنا بالجمهور، ولهذا فإن الرقم المجاني قدم العديد من الخدمات للإدارة ولأولياء الأمور، فمجتمعنا المحافظ يدفع أفراد المجتمع لأن ينكمشوا حول أنفسهم تفاديا لأن لا تدفعهم الظروف للدخول لمراكز الشرطة أو لدور القضاء، ولتفادي إحراج أفراد الجمهور خصصنا الرقم المجاني، فنحن ومن خلال المكالمات لاندفع المتصلين لأن يفصحوا عن معلوماتهم وبياناتهم الشخصية وإنما ما نحتاجه القليل من المعلومات والبيانات الإستدلالية، لنتمكن من ربط الخيوط التي تستدلنا لأن نستكمل عملنا بنجاح.

وأشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن الرقم المجاني والذي يتبع إدارة التوعية والوقاية يخضع لمتابعة يومية من قبل المختصين، خصوصا وأن النظام الإلكتروني المتبع يعد الأحدث والأكثر تطوراً، لهذا فنحن نسعى لتطوير قدراتنا البشرية والإلكترونية حتى نتمكن من تحديث بياناتنا.