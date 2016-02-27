القلق والمشاكل العاطفية تؤثر على صحة قلبك.. تجنبها

أوضح الموقع الأمريكى "harvard" فى تقرير نشره مؤخرا تأثير المشاعر السلبية على صحة القلب، حيث أثبتت مجموعة أبحاث أن الضغط والتوتر والقلق والحزن تؤثر على صحة القلب حيث تتسبب فى إثارة بعض هرمونات الجسم، ما ينتج عنه ارتفاع فى معدل ضربات القلب وزيادة استهلاك الأكسجين بالدماغ،وبالتالى زيادة فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجى.

وبحسب التقرير، لا تقتصر مسببات الإصابة بأمراض القلب على مشاعر الحزن والقلق فقط ، لكن المشاكل العاطفية تساهم أيضا فى الإصابة بها، لأن الأشخاص المعرضين لهذه المشاكل يعانون من الاكتئاب والقلق ويمارسون سلوكيات غير صحية كالتدخين والإفراط فى تناول الطعام لتخفيف الضغط عليهم، وهذه السلوكيات تزيد خطر إصابتهم بأمراض القلب .

وللتغلب على العواطف السلبية كالحزن والقلق والغضب واستبدالها بمشاعر إيجابية كالفرح والرضا، كمفتاح لتحسين الصحة العقلية والقلب والأوعية الدموية نصح التقرير بممارسة الرياضة، لأن أداء النشاط البدنى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والقلق والاكتئاب .

وتابع : خفض العواطف السلبية لديك عن طريق العلاقات الاجتماعية من الأهل والأصدقاء، حيث توفر الدعم العاطفى الذى يساعدك فى أوقات الشدة ويقلل من أعراض القلق والاكتئاب لديك وهذا يحد من فرص إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية .

>