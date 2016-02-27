أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

القلق والمشاكل العاطفية تؤثر على صحة قلبك.. تجنبها

Google+ Print
القلق والمشاكل العاطفية تؤثر على صحة قلبك.. تجنبها القلق والمشاكل العاطفية تؤثر على صحة قلبك.. تجنبها
أوضح الموقع الأمريكى "harvard" فى تقرير نشره مؤخرا تأثير المشاعر السلبية على صحة القلب، حيث أثبتت مجموعة أبحاث أن الضغط والتوتر والقلق والحزن تؤثر على صحة القلب حيث تتسبب فى إثارة بعض هرمونات الجسم، ما ينتج عنه ارتفاع فى معدل ضربات القلب وزيادة استهلاك الأكسجين بالدماغ،وبالتالى زيادة فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجى.

وبحسب التقرير، لا تقتصر مسببات الإصابة بأمراض القلب على مشاعر الحزن والقلق فقط ، لكن المشاكل العاطفية تساهم أيضا فى الإصابة بها، لأن الأشخاص المعرضين لهذه المشاكل يعانون من الاكتئاب والقلق ويمارسون سلوكيات غير صحية كالتدخين والإفراط فى تناول الطعام لتخفيف الضغط عليهم، وهذه السلوكيات تزيد خطر إصابتهم بأمراض القلب .

وللتغلب على العواطف السلبية كالحزن والقلق والغضب واستبدالها بمشاعر إيجابية كالفرح والرضا، كمفتاح لتحسين الصحة العقلية والقلب والأوعية الدموية نصح التقرير بممارسة الرياضة، لأن أداء النشاط البدنى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والقلق والاكتئاب .

وتابع : خفض العواطف السلبية لديك عن طريق العلاقات الاجتماعية من الأهل والأصدقاء، حيث توفر الدعم العاطفى الذى يساعدك فى أوقات الشدة ويقلل من أعراض القلق والاكتئاب لديك وهذا يحد من فرص إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365