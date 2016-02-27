طائرات دول التحالف تقصف مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء وأطرافها.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قبل فجر اليوم قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء شمال العاصمة.

وكانت الطائرات قد استهدفت الليلة الماضية والساعات الأولى من اليوم مواقع ألوية الصواريخ بجبل فج عطان غرب العاصمة 4 مرات مما أدى إلى حدوث انفجارات قوية متتالية فى الموقع.

>يأتى هذا القصف مع تحليق مستمر لطائرات التحالف فى سماء العاصمة.

كما استهدفت الطائرات مواقع للمليشيات فى مناطق بران ومسورة وملح والفرضة فى مديرية نهم شمال شرق العاصمة والتى تشهد معارك بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات منذ عدة أسابيع سيطرت فيها القوات على معسكر فرضة نهم الاستراتيجى وتحاول تحرير باقة المديرية التى تعد البوابة الشرقية للعاصمة اليمنية.

ومن ناحية أخرى، ذكر مركز أزال للمقاومة فى صنعاء أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير مواقع جديدة فى مديرية نهم وسيطرت على قرى شرق وجنوب المديرية واستكمال السيطرة على قرية المدراج فى المعارك التى دارت طزال أمس.

وأوضح المركز الإعلامى للمقاومة أن مدفعية ودبابات الجيش قصفت المناطق التى تتمركز فيها المليشيات مما أدى لتراجعهم بعد سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها وتقدم الجيش والمقاومة إلى مشارف منطقة مسورة.

وأكدت الميليشيات بمديرية نهم انحسارا متواصلا يفقد كل يوم مواقع جديدة تسيطر عليها ليتم تضييق الخناق عليهم كما تشهد معنويات مقاتليهم انهيارا كبيرا انعكس فى فرارهم أمام القوات فى المواجهات التى حدثت خلال اليومين الماضيين.

وأضاف نقلا عن مصادر ميدانية أن المليشيات تنصب مدافع الهاوتزر فى منطقة بنى حكم بقبيلة أرحب شمال العاصمة صنعاء فى محاولة لإيقاف تقدم الجيش والمقاومة.

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