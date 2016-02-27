مذكرة تفاهم بين مكتب ولي عهد دبي وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي

انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي للمدينة الأذكى عالميا وقعّ مكتب سمو ولي عهد دبي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وذلك بهدف تعزيز الجهود الساعية للارتقاء بمستوى الخدمات الذكية من خلال دعم أمن الفضاء الإلكتروني.

وقع مذكرة التفاهم محمد مبارك المطيوعي – المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمكتب سمو ولي عهد دبي ومحمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج بهيئة تنظيم الاتصالات، والتي سيتم بموجبها تفعيل التعاون بين المكتب وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، عبر خدمات أمن فضاء إلكتروني متطورة، والمراقبة والتحليل والقدرة على تبديد المخاطر والتهديدات.

وأكد سيف بن مرخان الكتبي مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، بأن المكتب ملتزم بدعم الابتكار والتقدم التكنولوجي، وتوقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة لحماية البنية التحتية للمكتب على صعيد شبكة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، كما إنها رسالة واضحة بدعمنا تأمين فضاء إلكتروني آمن ومحمي لجميع المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، حيث أننا نؤمن أن مستقبل دبي كمدينة ذكية مدعم بخدمات إلكترونية بمواصفات عالمية، ما يجعلنا نضع ضمانات حماية قوية لتأكيد أن بنيتنا الإلكترونية ليست في خطر، واتفاقيتنا مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تساهم بنقل هذه الاستراتيجية خطوة إضافية إلى الأمام

حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قال بأننا سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مكتب سمو ولي عهد دبي، وسنعمل بإذن الله على تجسيد بنودها على أرض الواقع، لتكون بمثابة إسهام فاعل في ترسيخ أمن الفضاء الإلكتروني والمعلومات من خلال التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات ولا سيما التنسيق لتبادل المعلومات، وتزويد الجهات العاملة في مختلف المجالات بالإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني كهجمات الفيروسات وعمليات الاختراق، بالإضافة لخدمات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات وإن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي يدرك حجم المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه في كل ما يتعلق بحماية الحدود الافتراضية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعامل مع جميع الحالات بأعلى مستويات الكفاءة والإخلاص والتفاني في العمل كما هي عادة وديدن أبناء هذا الوطن المعطاء. فنحن ندخل اليوم عصر المدن الذكية والبيانات المتدفقة في بيئة ما يسمى بإنترنت الأشياء والتواصل بين الآلات (Machine to Machine).

وبمقدار ما يفتح هذا العصر آفاقاً رحبة لتقديم خدمات تؤمن إسعاد البشر، فإنه ينطوي على تحديات تقنية يتعين اليقظة حيالها والتعامل معها بالطريقة الملائمة".

وأوضح محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات بأن الهيئة من خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تسعى إلى توفير أفضل الخدمات إلى مختلف القطاعات بالدولة والتي بدورها تعزيز مستوى الحماية بهدف الوصول إلى بيئة إلكترونية مثلى. وأكد على التركيز بتوعية الكوادر البشرية وتذكيرهم بدورهم الفعال في المساهمة للحصول على فضاء إلكتروني آمن، وإننا نتشرف اليوم بانضمام مكتب سمو ولي عهد دبي إلى قائمة منتسبي فريق الإستجابة لطوارئ الحاسب الآلي."

من جانبه أوضح خالد طارش العميمي- نائب مدير إدارة تقنية المعلومات في مكتب سمو ولي عهد دبي: بأن فريق الاستجابة الطارئة سيقوم بتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة إدارة تقنية المعلومات في مكتب سمو ولي عهد دبي، في تحليل وتحديد والتصدي لكافة المخاطر للبنية الإلكترونية، وأمن الفضاء الإلكتروني ومراقبة الخدمات بما يساهم بدعم قدراتنا لمراقبة ومواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني للحفاظ على أمن المعلومات، وذلك مع تعزيز وظائفنا التشغيلية في عالم التواصل الإلكتروني، فإن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، يقدم طبقة إضافية للحماية والدعم والتنسيق.

ويؤكد مكتب سمو ولي عهد دبي، التزامه بالاستثمار في أحدث تطبيقات التكنولوجيا، حيث سبق له الحصول على شهادة "ISO 27001” في أمن إدارة المعلومات، وتم منح الشهادة نتيجة استثمار المكتب في إدارة المعلومات الحساسة وتطبيق عمليات إدارة مخاطر شاملة عبر جميع موظفيها والإجراءات والأنظمة الإلكترونية.

انشأ فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT)، بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم ( 5/89 ) لسنة 2008، كفريق وطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إنشاء الفريق لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنى التحتية لتقنية المعلومات بدولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى دعم فضاء إلكتروني آمن لدولة الإمارات وكل من مواطنيها ومقيميها.

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