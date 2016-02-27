60%من القراء يتوقعون تغير سياسة أمريكا تجاه مصر بعد اعترافها بعنف الإخوان

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تغير سياسة أمريكا جاه مصر بعد اعتراف واشنطن بعنف الإخوان، توقع غالبية القراء تغير سياسة أمريكا جاه مصر بعد اعتراف واشنطن بعنف الإخوان.

وتوقع 60% من القراء تغير سياسة أمريكا جاه مصر بعد اعتراف واشنطن بعنف الإخوان، بينما استبعد 39% من القراء تغير سياسة أمريكا جاه مصر بعد اعتراف واشنطن بعنف الإخوان، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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