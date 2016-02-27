الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والصغرى فى القاهرة 16

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافىء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحراره بالنسبه لهذا الوقت من السنه على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

وتقل الرؤيه فى الشبوره المائيه صباحا والشوائب العالقه نهارا على السواحل الشماليه والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضه والمتوسطه على السواحل الشماليه والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل الصغرى

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

>

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

الأقصر

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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خبراء الأرصاد يتوقعون انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة غدا السبت

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