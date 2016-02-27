الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والصغرى فى القاهرة 16

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافىء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحراره بالنسبه لهذا الوقت من السنه على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الصغرى 16 العظمى 24
>الصغرى 13 العظمى 23
>الصغرى 13 العظمى 22
>الصغرى 14 العظمى 21
>الصغرى 14 العظمى 22
> الصغرى14 العظمى 22
>الصغرى 14 العظمى22
>الصغرى 15 العظمى24
>الصغرى 11 العظمى 22
>0.08 العظمى 23
>الصغرى 12 العظمى 24
>الصغرى 12 العظمى 23
>الصغرى 16 العظمى 29
الغردقةالصغرى 14 العظمى 29
>الصغرى 18 العظمى28
>الصغرى 11 العظمى 21
>الصغرى 9 العظمى21
>الصغرى 11 العظمى 24
>الصغرى 10 العظمى 25
>الصغرى 11 العظمى 25
>الصغرى13 العظمى 26
>الصغرى13 العظمى 30
>الصغرى 15 العظمى 24
>الصغرى 11 العظمى 26 سوهاج الصغرى 10 العظمى 27
>الصغرى 11 العظمى 28أسوان الصغرى 16 العظمى 31
>الصغرى 16 العظمى31
>الصغرى 18 العظمى 26
>الصغرى 11 العظمى28
> الصغرى 12 العظمى 27
>الصغرى 18 العظمى 25
>الصغرى 12 العظمى 22.
>خبراء الأرصاد يتوقعون انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة غدا السبت
وتقل الرؤيه فى الشبوره المائيه صباحا والشوائب العالقه نهارا على السواحل الشماليه والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضه والمتوسطه على السواحل الشماليه والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة
>الصغرى 16 العظمى 24
الإسكندرية
>الصغرى 13 العظمى 23
مطروح
>الصغرى 13 العظمى 22
بورسعيد
>الصغرى 14 العظمى 21
دمياط
>الصغرى 14 العظمى 22
بلطيم
> الصغرى14 العظمى 22
الإسماعيلية
>الصغرى 14 العظمى22
السويس
>الصغرى 15 العظمى24
العريش
>الصغرى 11 العظمى 22
نخل الصغرى
>0.08 العظمى 23
طابا
>الصغرى 12 العظمى 24
الطور
>الصغرى 12 العظمى 23
مرسى علم
>الصغرى 16 العظمى 29
الغردقةالصغرى 14 العظمى 29
>
شرم الشيخ
>الصغرى 18 العظمى28
رفح
>الصغرى 11 العظمى 21
كاترين
>الصغرى 9 العظمى21
سيوة
>الصغرى 11 العظمى 24
المنيا
>الصغرى 10 العظمى 25
الفيوم
>الصغرى 11 العظمى 25
رأس سدر
>الصغرى13 العظمى 26
أبوسمبل
>الصغرى13 العظمى 30
وسط الدلتا
>الصغرى 15 العظمى 24
أسيوط
>الصغرى 11 العظمى 26 سوهاج الصغرى 10 العظمى 27
الأقصر
>الصغرى 11 العظمى 28أسوان الصغرى 16 العظمى 31
شلاتين
>الصغرى 16 العظمى31
حلايب
>الصغرى 18 العظمى 26
الوادى الجديد
>الصغرى 11 العظمى28
قنا
> الصغرى 12 العظمى 27
نويبع
>الصغرى 18 العظمى 25
السلوم
>الصغرى 12 العظمى 22.
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>خبراء الأرصاد يتوقعون انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة غدا السبت