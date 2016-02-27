أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين يفتتح اليوم أول 3 منافذ لمشروع جمعيتى للشباب بالاسكندرية

Google+ Print
وزير التموين يفتتح اليوم أول 3 منافذ لمشروع جمعيتى للشباب بالاسكندرية وزير التموين يفتتح اليوم أول 3 منافذ لمشروع جمعيتى للشباب بالاسكندرية
يفتتح الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، اليوم السبت أول 3 منافذ سلعية لمشروع جمعيتى للشباب وذلك فى حجر النواتية وشارع الفلكى وأمام سباهى بمنطقة العوايد بمحافظة الاسكندرية، وهو المشروع الذى يتضمن إعطاء قروض سلعية للشباب بقيمة تتراوح من 50 ألف الى 100 ألف جنيه .

كما يفتتح وزير التموين، مجمعا استهلاكيا جديدا لشركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية بحى جانكليس بالإسكندرية مجهز بأحدث الأجهزة البيعية، ويتضمن كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بالإضافة لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه