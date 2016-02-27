وزير التموين يفتتح اليوم أول 3 منافذ لمشروع جمعيتى للشباب بالاسكندرية

يفتتح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت أول 3 منافذ سلعية لمشروع جمعيتى للشباب وذلك فى حجر النواتية وشارع الفلكى وأمام سباهى بمنطقة العوايد بمحافظة الاسكندرية، وهو المشروع الذى يتضمن إعطاء قروض سلعية للشباب بقيمة تتراوح من 50 ألف الى 100 ألف جنيه .

كما يفتتح وزير التموين، مجمعا استهلاكيا جديدا لشركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية بحى جانكليس بالإسكندرية مجهز بأحدث الأجهزة البيعية، ويتضمن كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بالإضافة لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.

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