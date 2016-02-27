4 عادات صحية تستغرق وقتا ضئيلا.. اعرفها واحرص على تنفيذها

كشف الموقع الأمريكى "science live"،فى تقرير نشره مؤخرا عن 4 عادات صحية يستطيع الإنسان تنفيذها فى دقيقة، واحدة وهى:

1- عند التعرض للعصبية خذ نفسا عميقا وعد من 1 لـ 10، فهذه الطريقة تساعد فى تهدئة أعصابك وتستغرق فترة قصيرة.

>2- وضع إسفنجة المطبخ فى الميكرويف لمدة 30 ثانية كل مساء، فقد أظهرت الدراسات أنها تتصدر قائمة الأشياء الغنية بالجراثيم، وذلك لامتصاصها الدم من اللحوم النيئة ولأنها بيئة خصبة للبكتيريا والعفن، وبهذه الطريقة يتم وقف انتشار الجراثيم وتطهير أسفنجة المطبخ.

3- اعطِ عينيك وقتا من الراحة حيث إن العديد من الموظفين يقضون ساعات طويلة فى النظر لشاشات الكمبيوتر وبالتالى يصبحون معرضين للإصابة بمتلازمة الرؤية والتى ينتج عنها الصداع وزغللة العينين، ويوصى خبراء الصحة بأخذ قسط من الراحة للعينين لمدة 20 ثانية كل فترة.

4- تنظيف لسانك بالفرشاة : الجزء الخلفى باللسان من الأماكن الشائعة لنمو البكتيريا والجراثيم وتتسبب فى رائحة الفم الكريهة، وبالتالى بعد تنظيف اللسان يوميا خطوة هامة لمنع البكتيريا والحفاظ على الفم نظيفا .