أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 عادات صحية تستغرق وقتا ضئيلا.. اعرفها واحرص على تنفيذها

Google+ Print
4 عادات صحية تستغرق وقتا ضئيلا.. اعرفها واحرص على تنفيذها 4 عادات صحية تستغرق وقتا ضئيلا.. اعرفها واحرص على تنفيذها
كشف الموقع الأمريكى "science live"،فى تقرير نشره مؤخرا عن 4 عادات صحية يستطيع الإنسان تنفيذها فى دقيقة، واحدة وهى:

1- عند التعرض للعصبية خذ نفسا عميقا وعد من 1 لـ 10، فهذه الطريقة تساعد فى تهدئة أعصابك وتستغرق فترة قصيرة.
>2- وضع إسفنجة المطبخ فى الميكرويف لمدة 30 ثانية كل مساء، فقد أظهرت الدراسات أنها تتصدر قائمة الأشياء الغنية بالجراثيم، وذلك لامتصاصها الدم من اللحوم النيئة ولأنها بيئة خصبة للبكتيريا والعفن، وبهذه الطريقة يتم وقف انتشار الجراثيم وتطهير أسفنجة المطبخ.

3- اعطِ عينيك وقتا من الراحة حيث إن العديد من الموظفين يقضون ساعات طويلة فى النظر لشاشات الكمبيوتر وبالتالى يصبحون معرضين للإصابة بمتلازمة الرؤية والتى ينتج عنها الصداع وزغللة العينين، ويوصى خبراء الصحة بأخذ قسط من الراحة للعينين لمدة 20 ثانية كل فترة.

4- تنظيف لسانك بالفرشاة : الجزء الخلفى باللسان من الأماكن الشائعة لنمو البكتيريا والجراثيم وتتسبب فى رائحة الفم الكريهة، وبالتالى بعد تنظيف اللسان يوميا خطوة هامة لمنع البكتيريا والحفاظ على الفم نظيفا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365