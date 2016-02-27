شركة يابانية تبدأ خطة معالجة مياه مصرف "كوتشنر" خلال أيام

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ إن مع شركة يابانية ستبدأ فى معالجة مياه مصرف "كوتشنر" ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية .وأضاف محافظ كفر الشيخ ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم معالجة مياه مصرف كوتشنر فى 6 مواقع ، منها 3 بمحافظة الغربية و3 أخرى بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى اختيار موقع محطتى التنقية فى "الحامول" و"بيلا" ، وجارى تحديد الأرض التى ستقام محطة التنقية بـ"بلطيم".وأكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أن مصرف "كوتشنر"، يمتد عبر محافظتى الغربية وكفر الشيخ وتلقى مئات القرى مخلفاتها به فضلا عن 24 مصنعا، ووضعت وزارة الموارد المائية والرى خطة منفصلة له على مرحلتين الأولى قصيرة الأجل بالاستعانة بخبرة يابانية فى معالجة مياه الصرف، والثانية طويلة الأجل بتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى التى تلقى بمخلفاتها فى كوتشنر، مؤكداً أنه سيتم معالجة مياه "مصرف كوتشنر" الملوثة من خلال إقامة محطات معالجة لتنقية مياه المصرف جزئياً.

محافظ كفر الشيخ: معالجة مياه كوتشنر خلال 3 أشهر وحملة لحماية بحيرة البرلس