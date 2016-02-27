النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بـ13 محافظة

الإسماعيلية

انتهت فجر، اليوم السبت، لجان الفرز بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين التى بدأت أمس الجمعة، من فرز الأصوات، وينشر "اليوم السابع" نتيجة الانتخابات النهائية فى عدد من النقابات الفرعية بالمحافظات.

أعلن المهندس عطية عارف نقيب المهندسين بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أن عمليات الفرز بانتخابات التجديد النصفى انتهت بفوز 7 مرشحين من بين 25 مرشحاً، وأن عدد من شارك فى الانتخابات 756، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 663 صوت، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 93 صوت.

وأوضح نقيب المهندسين بالإسماعيلية، أن الفائزين من شعبة كهرباء هم المهندس كريم علاء الدين وبلغت الأصوات التى حصل عليها 317 صوت، والمهندس أحمد محمد رمزى وحصل على 272 صوت، والمهندس شريف مجدى نافع وحصل على 240 صوت.

وتابع عارف، أن الفائزين بمقاعد شعبة مدنى هم المهندس محمد عبد الرحمن وحصل على 376 صوت، والمهندس وليد أحمد فؤاد وحصل على 246 صوت، بينما فاز بمقعد شعبة الميكانيكا الوحيد الدكتور تامر نبيل وحصل على 226 صوت، وفاز بمقعد الشعب الصغيرة المهندس إسلام الصادق وحصل على 426 صوت.

وكانت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية بدأت صباح اليوم الجمعة واستمرت حتى الساعة السابعة مساء اليوم، وتضمنت اللجنة القضائية كل من المستشار حازم السيد رئيساً، وعضوية كل من المستشارين وليد الكيلانى وإسلام أحمد وأحمد قاسم، بينما ضمت اللجنة الإدارية كل من الدكتور السيد حجازى رئيساً وعضوية كل من المهندسين سمير قاسم وحمدى عزب.

سوهاج

أعلن المستشار أحمد محمد عبد اللطيف، رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لانتخابات نقابة المهندسين بسوهاج، عن فوز 7 مهندسين بعضوية مجلس الإدارة، منهم 5 من شعبة المدنى، وهم السيد أبو عقيل، وأكرم راضى، وعلى عبد الساتر، وعلى عادل حجازى، وأحمد خالد مقلد، فيما فاز من شعبة الكهرباء المهندسين أبو العزايم فهمى ، وعمر عبد الرازق.

البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالبحيرة، فوز 7 أعضاء هم محمد حاتم ومحارب رسلان عن شعبة المدنى، وهشام أبو شقة عن شعبة الكهرباء، وأحمد زكريا عن الشعب الصغيرة، ومحمد القزاز عن شعبة العمارة، وأحمد الخولى وإسلام حشيش عن شعبة الميكانيكا.

>ويمثل الفائزون فى الانتخابات قائمة الاستقلال ما عدا المرشح المستقل محارب رسلان.

وكان 28 مهندساً بالبحيرة قد تنافسوا على المقاعد الشاغرة تحت إشراف لجنة قضائية من النيابة الإدارية، وحشد المرشحون أنصارهم أمام مقر النقابة لتوزيع الدعاية الخاصة بهم على المصوتين.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد الشافعى نقيب المهندسين بالبحيرة، استقرار العملية الانتخابية دون مشاكل تذكر، مشيراً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى الدفع بأتوبيسات خاصة لنقل المهندسين من المراكز المختلفة إلى مقر النقابة بدمنهور، للتسهيل عليهم فى عملية التصويت.

القليوبية

>

أعلن رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالقليوبية، عن فوز 7 مهندسين بعضوية مجلس الإدارة وهم، أحمد محمد رضا وعزت فوزى عبد الرحمن من شعبة الكهرباء، ومينا نظمى لبيب عوض من شعبة المدنى، ومحمد حسن عيسوى ومنى عطية أبو زيد من شعبة الميكانيكا، وهانى رأفت محمد الرايق من شعبة البترول، وهالة شندى من شعبة عمارة والتى فازت بالتزكية .

أسوان

أعلنت لجنة فرز الأصوات لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين فرع أسوان، عن فوز 7 مرشحين بعضوية النقابة، بينهم سيدة، وجاءت أسماء الفائزين كالتالى "أحمد أبو الحسن شعبة الكهرباء، وهانى عبد السلام شعبة الكهرباء، ومحمد محمود عرابى شعبة مدنى، والحسين الديب شعبة مدنى، ومحمد الليثى شعبة ميكانيكا، وفاطمة عبد الله شعبة عمارة، وسعد الضوى شعبة تعدين وفلزات".

وكان 28 مرشحاً تنافسوا على حصد عضوية 7 مقاعد فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة الفرعية للمهندسين بأسوان.

الوادى الجديد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالوادى الجديد، برئاسة المستشار طارق الخطيب، والتى حضرها 272 ناخب وناخبة من المهندسين المقيدين بفرع النقابة عن فوز المهندسة أمانى حسين صالح بـ145 صوتًا بمقعد العمارة، والتى تفوقت على المهندس عادل عبدالكريم من مركز الداخلة بـ125 صوتًا.

كما فاز بشعبة مدنى بالتزكية المهندس أحمد حسين على، والمهندس محمد عبد الحكيم زهرى، وفاز بشعبة ميكانيكا بالتزكية المهندس محمد عبدالحميد بخيت، ومن شعبة الكهرباء فاز كل من المهندس محمد سيد محمد ومحمد عبدالهادى عبدالمنعم ومصطفى كامل سنوسى بالتزكية.

بنى سويف

وأعلن، المستشار بدر طه رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية ببنى سويف نتائج فرز الأصوات، حيث فاز 5 مرشحين من قائمة تصحيح المسار، ومرشح من ائتلاف شباب المستقبل، وآخر مستقل بالتزكية.

والفائزون هم :"على محمد على عزوز شعبة تعدين وبترول بالتزكية، نشوى أحمد إسماعيل شعبة ميكانيكا "270 صوت"، أحمد عفت حسين شعبة ميكانيكا "221 صوتاً"، وعمرو فاروق شعبة مدنى "251 صوتاَ"، ووائل عبد الرحمن الزعيرى 200 صوتاً " شباب المستقبل"، وفى شعبة كهرباء محمد مختار عبدالعظيم 229 صوتاً، وإسلام جابر محمود 240 صوتاً.

الفيوم

أكدت نتائج فرز أصوات الناخبين فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الفيوم، فوز مرشحو قائمة الاستقلال، فى مواجهة مرشحى قائمة "معاً للأفضل".

وأسفرت نتائج أعمال الفرز عن فوز كل من المرشحين جمال عبد الواحد، ومحمد إبراهيم عبد الجواد، ومحمود حمدى السنورسى، وعبير عبد الفضيل، ونصر كامل يعقوب، ومحمود مراد، وسعيد محمود عبد ربه، بمقاعد مجلس النقابة، التى تنافس عليها، 14 مرشحاً للفوز بـ 7 مقاعد، تحت إشراف لجنة قضائية، وانتشار اللافتات والأوراق الدعائية للمرشحين.

كما تم التصويت على اختيار 7 أعضاء لمجالس شعب النقابة العامة، بينهم 5 فوق السن 15 سنة، ومقعدين تحت سن 15 سنة، حيث يتنافس للفوز بهم مرشحى ثلاث قوائم انتخابية، وهى الاستقلال، وتصحيح المسار، وتنمية وبناء.

شمال سيناء

أسفرت نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بشمال سيناء عن فوز 7 مرشحين على المقاعد التى تنافس عليها 14 مرشحاً.

والفائزون هم، فى شعبة العمارة المهندس أسامة فريج وحصل على 246 صوتاً، والمهندس محمد الشوربجى وحصل على 235 صوتاً، وفى شعبة الكهرباء المهندس محمد الغول وحصل على 189 صوتاً، والمهندس محمد قمحاوى وحصل على 184 صوتا، وفى شعبة المدنى المهندس شوقى الزرباوى وحصل على 211 صوتاً، والمهندس فايق الخليلى وحصل على 180 صوتاً، وفى شعبة الميكانيكا المهندس رفعت يوسف لطفى وحصل على 202 صوتاً.

الغربية

فازت قائمة الاستقلال بـ 6 مقاعد من إجمالى 7 مقاعد المتنافس عليها فى انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، ودخلت مهندسة من قائمة المستقبل ضمن أعلى الأصوات .

وتقدمت قائمة الاستقلال المشهد ، حيث فاز منها 6 أعضاء من إجمالى 7 ، وهم كلاً من أحمد عشرى عن شعبة الكهرباء وحصل على 391 صوتا، وأسامة المبيض وحصل على 406 صوت، ومحمد سلامة وحصل على 285 صوتاً، وأسامة عثمان وحصل على 406 صوت، وماجد غباشى وحصل على 411 صوت، وممدوح الديب عن شعبة الميكانيكا وحصل على 370 صوتاً، بينما لم يحالف الحظ المهندس سليمان شاكر، وحصدت المقعد السابع المهندسة إيناس خاطر من قائمة مهندسى المستقبل وحصلت على 342 صوتاً.

كفر الشيخ

أسفر فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، عن فوز كلاً من المهندس عبدالرزاق محمد عبدالنبى يوسف " شعبة مدنى"، وبشعبة كهرباء "المهندس باسم عبدالمحسن حامد حجازى والمهندس سالم إسماعيل إسماعيل على العشرى والمهندس محمد محمود ربيع حجاج"، وبشعبة الميكانيكا المهندس محمد عبد المنعم حامد عبدالنبى، والمهندس محمد محمد حسن النواصره، وبشعبة الغزل المهندسة بثينة الحسينى عبد الجاد شليل وشهرتها " بثينة الحسينى".

وقال المستشار عبدالعزيز القرضاوى رئيس اللجنة العامة المشرفة، أنه تم فرز أصوات الناخبين فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، فقد أدلى 614 عضواً بنقابة المهندسين بأصواتهم من بين 8 آلاف من لهم حق التصويت، وجاء عدد الأصوات الصحيحية 578 صوتاً، وعدد الأصةات الباطلة 36 صوتاً.

وأضاف جاءت النتيجة كتالى، أولاً شعبة الكهرباء حصل باسم عبدالمحسن حامد حجازى على 365 صوتاً، وحصل المهندس سالم إسماعيل إسماعيل على العشرى على 449 صوتاً، وحصل المهندس فرج أحمد كامل المصيلحى وشهرته فرج مصيلحى على 288 صوتاً، وحصل المهندس محمد محمود ربيع حجاج على 373 صوتاً، وحصل المهندس محمد محمود فتحى طايل على 259صوتاً.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أما شعبة الميكانيكا حصل المهندس عمرو محمد سامى بكر على 271 صوتاً، والمهندس محمد صالح يوسف نوير وشهرته "محمد نوير" على 216 صوتاً، وحصل المهندس محمد عبد المنعم حامد عبد النبى على 344 صوتاً، وحصل المهندس محمد محمد حسن النواصرة على 335 صوتاً، أما شعبة مدنى حصل المهندس عبد الرزاق محمد عبد النبى يوسف على 355 صوتاً، وحصل المهندس محمد طه السيد أبو العنين على 223 صوتاً، وفى شعبة الغزل والنسيج حصلت المهندسة بثينة الحسينى عبد الجاد شليل وشهرتها " بثينة الحسينى" على 298 صوتاً، وحصل المهندش السيد عبد اللطيف عبد الحميد سليمان على 280 صوتاً.

أسيوط

أعلن المستشار عامر محمود عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، والتى أسفرت عن فوز كلآ من المهندس عصمت على عمرو حسين بإجمالى 362 صوت عن شعبة الكهرباء، والمهندس عبد الحكيم عبد الله بإجمالى 454 صوت، والمهندس مدحت عدلى بخيت بإجمالى 330 صوت، والمهندس أحمد شريف عامر بإجمالى 323 صوت عن شعبة مدنى.

كما أسفرت النتائج أيضاً عن فوز المهندس محمد مصطفى جاد الرب بإجمالى 357 صوت عن شعبة تعدين، والمهندس عبد العاطى فتح الله أحمد بإجمالى 394 صوت، والمهندس سعيد ثابت عبد القادر بإجمالى 302 صوت عن شعبة ميكانيكا.

المنوفية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالمنوفية، برئاسة المستشار محمد راشد رئيس النيابة الإدارية بالمحافظة عن فوز القائمة الوطنية الموحدة، وذلك عقب حصولها على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين.

وضمت القائمة كل من المهندس حسين القط وشوقية الفقى والمهندس محمد السخاوى والمهندس ضياء الجندى والمهندس محمد البرم عن شعبة الكهرباء، والمهندس فتحى حنوط عن شعبة الميكانيكا، والمهندس إسلام فتحى بدوى عن شعبة مدنى.

وبلغ إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وصل إلى 750 ناخبًا، والأصوات الصحيحة 700 صوتًا، بينما الأصوات الباطلة 50 صوتًا.

ويذكر أن انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية تنافس بها قائمتان، «الاستقلال» و«والقائمة الوطنية الموحدة»، وعدد من المستقلين بإجمالى 30 مرشحًا تنافسوا على سبعة مقاعد.