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"مستقبل وطن": لا نتواصل مع الرئاسة وتصورات المشروعات نطرحها للرأى العام

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"مستقبل وطن": لا نتواصل مع الرئاسة وتصورات المشروعات نطرحها للرأى العام "مستقبل وطن": لا نتواصل مع الرئاسة وتصورات المشروعات نطرحها للرأى العام
قال حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب ليس لديه أى تواصل مع مؤسسة الرئاسة، سواء خلال الفترات الماضية أو الفترة الحالية، موضحا أنه فى حال إذا كان لدى الحزب تصور عن المشروعات التى تطرحها الرئاسة فإنه يطرحها على الرأى العام مباشرة.

وأضاف "أبو الوفا" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه ليس من مسئولية الأحزاب السياسية أن تتواصل مع مؤسسة الرئاسة، ولكن القناة الشرعية التى يمكن للأحزاب أن تتواصل معها هو البرلمان فقط، وطرح تصوراته حول القوانين، لأن الرئيس لديه تحديات كبيرة يقوم بمواجهتها للحفاظ على استقرار البلاد.


>"مستقبل وطن": لا اعتراضات لدينا على لائحة البرلمان وسنصوت لصالحها

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