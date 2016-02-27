وزير الرى: انتهاء إعداد مستندات طرح مشروع التكامل الزراعى مع السودان

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، انتهاء إعداد مستندات طرح مشروع التكامل الزراعى مع السودان، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع المعاهد البحثية المتخصصة بالوزارة لإعداد كراسة الشروط.

وأضاف "مغازى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن اللجنة الفنية المكلفة بإعداد كراسة الشروط زارت المواقع لمعايناتها وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لإنهاء إعداد كراسات الشروط، وتم الانتهاء من إعداد مستندات الطرح كاملة لتأهيل "2" كوبرى فى مزرعة "الدمازين" ضمن مشروع التكامل الزراعى مع السودان، وتأهيل كفاءة سدود حصاد الأمطار داخل المزرعة، وإنشاء سد ترابى لحصاد مياه الأمطار بسعة 500 ألف متر مكعب بأحد أخوار مزرعة "الدمازين".

وأوضح الوزير أن العمليات تتضمن أيضاً حفر الآبار الجوفية مزودة بطلمات تعمل بالطاقة الشمسية، لتوفير مياه الشرب والرى التكميلى والرى، وكذلك تأهيل مأخذ محطة البحوث الحيوانية بمدينة "سنجة" بولاية سنار تشمل إصلاح نهايات الترع .

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