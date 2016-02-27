سائحون ألمان: "لا يشعر بالأمان فى مصر إلا من زارها فقط"

عبر سائح ألمانى وزوجته ، عن شعورهما بالأمان فى مصر خلال رحلتهما السياحية بمدينة أسوان وقالا :"لا يشعر بالأمان فى مصر إلا من زارها فقط".

وتحدث السائح الألمانى لـ"اليوم السابع"، قائلاً "زرت مصر عدة مرات ، وفى كل مرة أتحدث فيها مع أصدقائى الألمان، أثناء عودتى إلى بلادى، عن شعورى بالسعادة والأمان خلال رحلتى إلى مصر، وأدعوهم إلى زيارة هذا البلد الجميل، خاصة بعد مشاهدة الشرطة والأصدقاء المصريين المرافقين لهم خلال الرحلة".

وأشار إلى أنه يتطلع لقضاء وقت ممتع فى مدينة أسوان ومختلف المدن السياحية الأخرى، للاستمتاع برؤية الآثار الفرعونية، برفقة زوجته، مؤكداً أنه يحرص على ذلك أكثر من مرة خاصة بعد شعوره بتقدم عمره وإحساسه بمفارقة الحياة.

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