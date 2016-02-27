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البنتاجون: قوات العزم الصلب لن تشارك فى اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا

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البنتاجون: قوات العزم الصلب لن تشارك فى اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا البنتاجون: قوات العزم الصلب لن تشارك فى اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا
صرح المتحدث باسم القوات المشتركة لعملية العزم الصلب الكولونيل كريس جارفر بان قوات العمليات المشتركة لن تلعب دورا فى اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا الذى دخل حيز التنفيذ منذ ساعات.

وأشار المسئول الأمريكى - فى تصريحات صحفية من بغداد - إلى أن قوات عمليات العزم الصلب ستواصل مهمتها لهزيمة تنظيم داعش عسكريا فى سوريا والعراق، مؤكدا أن قوات التحالف الدولى ستواصل ضرب عناصر تنظيم داعش بكل دقة للتقليل من حجم الخسائر وسط المدنيين.

وطالب جارفر ، فى تصريحاته، قوات النظام السورى والعناصر المقاتلة الاخرى باحترام اتفاق وقف اطلاق النار، كما تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وروسيا فى 22 فبراير الحالى، مشيرا إلى أن هذه فرصة لخفض حدة العنف الذى تحمله المواطنون السوريون منذ فترة طويلة وللحد من حالة الفوضى التى استغلها تنظيم داعش لتعزيز تواجده على الأرض.
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