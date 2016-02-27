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أهالى رشيد يتهمون مجلس المدينة بإلقاء الصرف الصحى بنهر النيل

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أهالى رشيد يتهمون مجلس المدينة بإلقاء الصرف الصحى بنهر النيل أهالى رشيد يتهمون مجلس المدينة بإلقاء الصرف الصحى بنهر النيل
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قيام سيارة كسح للصرف الصحى تابعة لمجلس مدينة رشيد بإلقاء مخلفاتها بنهر النيل بالقرب من منطقة الجدية.

وقد اثار نشر هذه الصور حالة من الغضب الشديد يبن الأهالى مطالبين الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة باجراء تحقيق فورى فى هذه الواقعة المؤسفة.

وقال مصطفى فهمى أمين حزب التجمع برشيد أن هذه الواقعة اذا صحت تتطلب محاسبة المتورطين فى هذا الامر وتطبيق قانون البيئة عليهم بكل صرامة مضيفا فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " انه من الواجب على الجهات الحكومية تطبيق القانون ومواجهة تلوث نهر النيل وليس العكس.

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مصر 365