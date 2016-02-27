المتهم بقتل شقيقه يعترف: زوجة أخى إعتدت على والدتى بالسب ولما شتمتها أخويا زعل

خلافات ربما تبدوا فى بادىء الأمر أنها عاديه ومتكررة فى كل البيوت، مشادات ومشاحنات بين الزوجة وحماتها، أحيانا تنتهى إلى تصالح والتراضى، وأحيانا أخرى تنتهى بالتخاصم، الإ أن تلك الخلافات فى الحادث الذى نسرد تفاصيله إنتهت بجريمة قتل مؤلمة، حيث تخلص عامل من شقيقه وقتله طعنا بسكين بمنطقة إمبابة بعد سلسلة من المحاضر الرسمية التى تم تحريرها بأقسام الشرطة بسببب تلك الخلافات.>المتهم الذى ألقى رجال المباحث القبض عليه، إعترف بتفاصيل إرتكابه الجريمة أمام اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه قائلا " إسمى "مختار" شغال عامل باليومية وعايش فى إمبابة مع زوجتى وأولادى، لكن والدتى عايشة مع أخويا فى بيت العيلة بمحافظة اسيوط، فى الفترة الأخيرة حصلت بينى وبين أخويا مشاكل كتير، والخلافات دى كبرت ودا أدى إلى إن كل واحد يحرر محاضر بقسم الشرطة ضد التانى.

وأضاف المتهم" السبب الرئيسى اللى أدى إلى حدوث الجريمة إن زوجة أخويا كانت بتعتدى على والدتى اللى بيجمعهم بيت واحد بالسب، ودايما فى خلاف معاها ومش بتراعى أنها ست كبيرة ومحتاجة لرعاية، وفى يوم عرفت إن زوجة أخويا "حسن" شتمت والدتى، ودا خلانى غضبت وشتمت زوجة اخويا وحصلت مشكلة بينا وأخويا زعل منى، وسبت أسيوط ورجعت الجيزه بعد مشادة معاه، ويوم الحادث اتقابلت معاه فى إمبابة، والمشكلة أجددت، وحصلت مشاجرة بينا، ودى خلانى أضربه بالسكينة فى بطنه ومات، وبعد ما ضربته هربت لكن المباحث عملت لى كمين وضبطتنى".

أحداث الجريمة تلقى بها قسم شرطة إمبابة بلاغا بمقتل "حسن.م.ن" نتيجة إصابته بجرح نافذ بالبطن أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وبإنتقال العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزه إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليه، وكشفت التحريات أن المتهم بقتله شقيقه "مختار".

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزه إلى ان خلافات أسرية دفعت المتهم لإرتكاب الجريمة، وأن زوجة المجنى عليه إعتدت على والدته بالسب مما دفع المتهم للتشاجر معها، وأدى الخلاف إلى نشوب مشاجرة بين الشقيقين ووقوع الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من القبض عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الجريمة، كما أرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وتم ضبطها، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخليه مدير أمن الجيزه بالواقعة، فأمر بإحالة المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها.