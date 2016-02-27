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نائب طوخ وقها: وزير الداخلية وافق على لقاء النواب بمديرى الأمن شهريا

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نائب طوخ وقها: وزير الداخلية وافق على لقاء النواب بمديرى الأمن شهريا نائب طوخ وقها: وزير الداخلية وافق على لقاء النواب بمديرى الأمن شهريا
وافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على اقتراح النائب أحمد بدوى عضو البرلمان عن دائرة طوخ وقها، بعقد لقاءات شهرىة منتظمة بين اعضاء البرلمان ومديرى الأمن فى المحافظات فى إطار التواصل بين وزارة الداخليه ومجلس النواب والذى عرضه النائب على الوزير خلال لقائه ووفد من النواب الشباب.

وأكد النائب أحمد بدوى لـ"اليوم السابع " انه تمت مناقشة المشاكل الأمنيه خلال الفترة الماضيه والوزير أكد للوفد ان الوزارة لا تتوانى فى محاسبة المخطئ مشيرا ان الوزير اعلن بصراحة عن المشاكل التى يعانى منها الأمن فى ظل مواجهة ارهاب غير مسبوق.

وأضاف بدوى أن اللقاء تناول تاكيد الوزير على الدور الفعال للشباب فى بناء الدوله وتواصلهم مع مختلف الأجيال وقدرتهم على الابتكار بما يحقق الطموح فى بناء الدوله الحديثة وان الشباب هم القادرون على الاستيعاب والتجاوب مع جميع مشكلات المجتمع وان رؤية الشباب هى الامل ووجودهم فى المجلس يثرى الحياة النيابيه.

واضاف بدوى ان المتاجرة بقضية تجاوزات بعض افراد الشرطة امر خطير للغاية مشيرا ان الاهم هو اصلاح الاحوال عن طريق تشريعات وقوانين رادعه تجاه اى تجاوزات لان تطبيق العدل اساس الامن والاستقرار مؤكدا انه يجب التركيز فى المرحلة المقبلة على اصلاح الهياكل الاداريه ودراسة هذه الظاهرة من كافة جوانبها الاجتماعيه والنفسيه.

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مصر 365