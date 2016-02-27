الصليب الأحمر:على القوى العالمية التصرف بشكل حاسم لتسوية الوضع بسوريا

دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير الأطراف المنخرطة فى النزاع السورى إلى ضرورة وقف الاقتتال والسماح بإيصال المساعدات إلى جميع من يحتاجون إليها ، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسى يضع حدا للمعاناة التى يرزح تحت وطأتها ملايين الأشخاص.

وقال ماورير ، فى بيان وزعه المكتب الإقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر بعمان على وسائل الإعلام مساء اليوم ، "لقد آن الآوان للقوى العالمية المؤثرة أن تتصرف بشكل حاسم لتسوية هذا الوضع وأن توحد جهودها بغية إنهاء تلك الحرب المدمرة التى تدخل عامها السادس"..لافتا إلى أن الحرب الدائرة فى سوريا تعد انتهاكا للقانون الدولى الإنسانى.

وأضاف "لقد أصبحت سوريا بعد خمسة أعوام من القتال رمزا للحرب فى مطلع القرن الحادى والعشرين"..لافتا إلى أن الحرب التى نشبت فى سوريا تتسم بالتعقيد والاضطراب الشديدين وتضم عددا كبيرا من الجهات الفاعلة المسلحة والأسلحة الوفيرة ؛ مما دفع بملايين السكان إلى الفرار من ديارهم بسبب القتال الضارى فى المدن.

وقد اختتم ماورير اليوم زيارة لسوريا استغرقت خمسة أيام التقى خلالها مع مسئولين سوريين رفيعى المستوى ومع قيادات الهلال الأحمر العربى السورى وبعض متطوعيه ، كما تفقد عددا من المناطق حيث يكافح عشرات الآلاف من السكان من أجل البقاء على قيد الحياة.

وشدد على أن زيادة المساعدات الإنسانية للمحتاجين فى سوريا تعد المسألة الأشد إلحاحا ، قائلا "لقد وسعت اللجنة الدولية عملياتها على نحو مطّرد بالتعاون مع الهلال الأحمر العربى السورى ولكن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بوتيرة أسرع".

وأضاف "نحن نرغب فى القيام بالمزيد لمساعدة عدد أكبر من السكان ، ولا ينبغى للمساعدات الإنسانية أن ترتهن بنتائج المفاوضات السياسية بل يجب أن يُسمح باستمرارها وزيادتها بغض النظر عن أية هدنة أو وقف لإطلاق النار".

وتابع "لقد ناشدنا السلطات السورية بضرورة اتخاذ خطوات فورية وعملية تسمح بتوسيع نطاق العمل الإنسانى لأنه بدون تلك الخطوات سوف تضطر أعداد متزايدة من السكان إلى ترك منازلها داخل سوريا والفرار إلى البلدان المجاورة وإلى بلدان أبعد منها".

وقال "لقد أعربت خلال اجتماعاتى مع المسئولين السوريين عن قلقنا إزاء إمكانية الوصول إلى المناطق المحاصرة والمناطق الأخرى التى يصعب بلوغها ، وأبدينا استعدادنا لتوسيع نطاق زياراتنا لأماكن الاحتجاز بمجرد التصريح لنا بذلك".

وأضاف "لقد سلطت الضوء أيضا على حق الجرحى والمرضى فى تلقى الرعاية الطبية وعلى الالتزام الواقع على عاتق كافة الأطراف المنخرطة فى أعمال العنف باحترام أفراد الطواقم الطبية والمرافق والمركبات الطبية ، وشددّت على ضرورة معرفة العائلات لمصير أحبائها المفقودين".

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