5 نصائح غذائية تساعد على خفض نسبة الكولسترول فى الدم

يقدم الموقع الأمريكى " لايف ساينس" نصائح غذائية بسيطة تساعد فى خفض معدل الكولسترول فى الدم، عند الذين يعانون من ارتفاعه حيث يعد الكولستيرول - وفقا لجمعية القلب الأمريكية - أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتة الدماغية .

وشملت هذه النصائح الغذائية البسيطة اللازمة للحفاظ على مستوى الكولسترول وجعله تحت السيطرة تناول ما يلى:

1- الفاكهة والخضروات

2-الأسماك

3- الحبوب الكاملة فى الإفطار

4- المكسرات كوجبة خفيفة

5- الأكل الصحى فى المطاعم