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5 نصائح غذائية تساعد على خفض نسبة الكولسترول فى الدم

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5 نصائح غذائية تساعد على خفض نسبة الكولسترول فى الدم 5 نصائح غذائية تساعد على خفض نسبة الكولسترول فى الدم
يقدم الموقع الأمريكى " لايف ساينس" نصائح غذائية بسيطة تساعد فى خفض معدل الكولسترول فى الدم، عند الذين يعانون من ارتفاعه حيث يعد الكولستيرول - وفقا لجمعية القلب الأمريكية - أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتة الدماغية .

وشملت هذه النصائح الغذائية البسيطة اللازمة للحفاظ على مستوى الكولسترول وجعله تحت السيطرة تناول ما يلى:

1- الفاكهة والخضروات


>تناول الخضراوات والفاكهة من 5 إلى 9 مرات يوميا يساعد فى خفض مستويات الكولسترول السيئة.

2-الأسماك


> ينبغى تناول السمك مرتين فى الأسبوع، لاحتوائه على الأحماض الدهنية وأميجا 3، التى تقلل من فى الدم وتبطئ من الترسبات فى الشرايين .

3- الحبوب الكاملة فى الإفطار


>الكربوهيدرات والألياف المتواجدة فى الحبوب الكاملة كالشوفان وغيره تستمر طوال اليوم، وتساعد على انخفاض مستويات الكولسترول السىء فى الدم .

4- المكسرات كوجبة خفيفة


>تناول كمية قليلة من المكسرات تساعد على انخفاض مستوى الكولسترول فى الدم .

5- الأكل الصحى فى المطاعم


>من الأفضل اختيار الأكلات المسلوقة على البخار والابتعاد عن الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

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مصر 365

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