5 نصائح غذائية تساعد على خفض نسبة الكولسترول فى الدم

يقدم الموقع الأمريكى " لايف ساينس" نصائح غذائية بسيطة تساعد فى خفض معدل الكولسترول فى الدم، عند الذين يعانون من ارتفاعه حيث يعد الكولستيرول - وفقا لجمعية القلب الأمريكية - أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتة الدماغية .إعلان - Ads إعلان - Ads
>تناول الخضراوات والفاكهة من 5 إلى 9 مرات يوميا يساعد فى خفض مستويات الكولسترول السيئة.
> ينبغى تناول السمك مرتين فى الأسبوع، لاحتوائه على الأحماض الدهنية وأميجا 3، التى تقلل من الدهون فى الدم وتبطئ من الترسبات فى الشرايين .
>الكربوهيدرات والألياف المتواجدة فى الحبوب الكاملة كالشوفان وغيره تستمر طوال اليوم، وتساعد على انخفاض مستويات الكولسترول السىء فى الدم .
>تناول كمية قليلة من المكسرات تساعد على انخفاض مستوى الكولسترول فى الدم .
>من الأفضل اختيار الأكلات المسلوقة على البخار والابتعاد عن الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة والسعرات الحرارية.
وشملت هذه النصائح الغذائية البسيطة اللازمة للحفاظ على مستوى الكولسترول وجعله تحت السيطرة تناول ما يلى:
1- الفاكهة والخضروات
>تناول الخضراوات والفاكهة من 5 إلى 9 مرات يوميا يساعد فى خفض مستويات الكولسترول السيئة.
2-الأسماك
> ينبغى تناول السمك مرتين فى الأسبوع، لاحتوائه على الأحماض الدهنية وأميجا 3، التى تقلل من الدهون فى الدم وتبطئ من الترسبات فى الشرايين .
3- الحبوب الكاملة فى الإفطار
>الكربوهيدرات والألياف المتواجدة فى الحبوب الكاملة كالشوفان وغيره تستمر طوال اليوم، وتساعد على انخفاض مستويات الكولسترول السىء فى الدم .
4- المكسرات كوجبة خفيفة
>تناول كمية قليلة من المكسرات تساعد على انخفاض مستوى الكولسترول فى الدم .
5- الأكل الصحى فى المطاعم
>من الأفضل اختيار الأكلات المسلوقة على البخار والابتعاد عن الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة والسعرات الحرارية.