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حبس عاطل لإتهامه بالإتجار بمخدر "استروكس" بالدقى

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حبس عاطل لإتهامه بالإتجار بمخدر "استروكس" بالدقى حبس عاطل لإتهامه بالإتجار بمخدر "استروكس" بالدقى
أمرت نيابة الدقى بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 29 كيس من مخدر "استروكس" قبل ترويجها على عملائه بمحيط نادى الصيد، وأعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها.

وردت معلومات للنقيب محمد وحيد معاون مباحث قسم شرطة الدقى تفيد اتجار "أحمد.ا" عاطل بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة نادى الصيد لترويج المواد المخدرة على عملائه. وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 29 كيس من مخدر "استروكس" المعروف بمخدر الشيطان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائه. يعد مخدر "استروكس" من أخطر المواد المخدرة المنتشرة حديثا بين المتعاطين خاصة فى الأحياء الراقية، حيث يسبب احتقان وحشرجة بالصوت وربما يؤدى إلى هبوط فى الدورة الدموية ويسبب الوفاة.

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