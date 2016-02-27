قاتل زوجته بالمنوفية:"قتلتها علشان كانت عايزة تحرمنى من مراتى الثانية"

"أيوة قتلتها علشان كانت عايزة تحرمنى من روحى وعمرى وحياتى اللى هى مراتى الثانية، ورفضت أكثر من مرة أنها تيجى تسكن معايا فى بيت العيلة"، بهذه الكلمات اعترف "خالد ش ا ع" ٤٥ عاماً، ومقيم بقرية ابنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية بقتل زوجته أم أولاده الثلاثة.

وأكد المتهم على وجود خلافات بينه وبين زوجته الأولى بسبب زواجه منذ فترة من أخرى، واحتدت تلك الخلافات بينهم يوم الحادث، مضيفاً " قامت زوجتى بإثارتى بعدم إهتمامى بها وبأولادها وأننى انصرفت عنها تجاه زوجتى الجديدة، فاحضرت بندقية آلى وأطلقت عليها عدة أعيرة نارية، ما أدى لإصابة زوجتى ووفاتها، كما اصيبت والدتى دون قصد منى وفررت هارباً، واللى حصل كله كانت ساعة شيطان وربنا يسامحنى، وراضى بأى حكم من القضاء عليه، منهم لله اللى كانو السبب فى كده".

> وبالعرض على المستشار أحمد أبو حسين وكيل النيابة الذى باشر التحقيقات، تحت إشراف المستشار محمد زيادة رئيس نيابة مركز قويسنا قرر حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطاراً من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز شرطه قويسنا من مستشفى قويسنا المركزى بوصول كل من "منى . إ . إ" ربة منزل جثة هامدة، وبها إصابات عبارة عن ( طلقات نارية بالبطن والصدر والذراع الأيمن)، ووالدة زوج المتوفاة "شفيقة . أ . أ . ا"، ربة منزل مصابة بطلق نارى بالذراع الأيمن، ومقيمتان دائرة المركز .

وبالإنتقال والفحص وسؤال الثانية اتهمت نجلها "خالد" صاحب محل ومقيم بذات الناحية، بارتكاب الواقعة، التى أودت بحياة الأولى، وإحداث إصابتها، مستخدماً سلاح نارى، لوجود خلافات عائلية بينه وبينها لزواجه منذ ستة أشهر من أخرى تدعى "جيهان . ع"، ورغبته فى إقامتها معهن بالمنزل، وعثر بموقع الحادث على ( 5 ) فوارغ لأعيرة نارية، وتم التحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، برئاسة اللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع رئيس فرع الأمن العام بالمنوفية، مكون من العميد ياسر زهنى رئيس المباحث الجنائية، والرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، والعقيد حسين غنيم مفتش مباحث قويسنا وبركة السبع، والنقباء أحمد سرور وبسام صالح مصطفى وداود مصطفى داود معاونى مباحث مركز قويسنا، لسرعة ضبط المتهم.

وأسفرت جهود فريق البحث عن ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث وهو عبارة عن ( بندقية آلية ) مطموسة الأرقام بالخزينة، وبها 2 طلقة حية من ذات العيار، وبمناقشة المتهم أعترف بإرتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 5080 جنح مركز قويسنا لسنة 2016.