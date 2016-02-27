الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل برسامة مطران جديد للقدس وترقية 6 أساقفة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت ،برسامة القمص ثيؤدور الأنطونى مطرانًا للكرسى الأورشليمى وترقية 6 من الآباء الأساقفة لدرجة مطران، وذلك خلال صلوات عشية بمقر الكاتدرائية القديمة بوسط البلد.

وأرسل مكتب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية مساء أمس، خطابًا للآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، وهو أعلى هيئة فى الكنيسة، يخطره فيه باختيار القمص الراهب ثيؤدور الأنطونى مطرانًا للقدس، ويعلن ترقية الأساقفة لرتبة مطران، وهى أعلى درجة كنسية بعد البابا.

وقرر البابا منح درجة مطران لكل من:

الأنبا بفنوتيوس أسقف كرسى سمالوط وطحا الأعمدة.

>الأنبا بنيامين أسقف كرسى المنوفية.

>الأنبا تادرس أسقف كرسى بورسعيد.

>الأنبا سيرابيون أسقف كرسى لوس أنجيلوس وهاواى.

>الأنبا كيرلس أسقف كرسى ميلانو والنائب البابوى لأوروبا.

>الأنبا أثناسيوس أسقف الفرنسيين الأقباط بفرنسا.

ولفت الخطاب إلى أن الوفد الكنسى المكلف لتجليس مطران الكرسى الأورشليمى مكونًا من الآباء المطارنة الجدد، وسيحدد البابا موعد التجليس فى موعد لاحق.

فيمد وصل القمص ثيؤدور الأنطونى مطران القدس الجديد بالفعل لمقر دير الأنبا أنطونيوس بوسط البلد ، أمس الجمعة، وصلى قداس صوم يونان وسط حضور شعب الكنيسة، استعدادًا لرسامته.

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