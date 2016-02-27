"مصر بلدى": أمريكا تمتلك وثائق هامة تثبت ممارسة الإخوان للإرهاب

أكد شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مجموعة من الوثائق الهامة التى تثبت ممارسة جماعة الإخوان للإرهاب، وهو ما دفع اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكى للموافقة على مشروع تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى فى تصريح خاص ،أن تنظيم أى زيارة سواء دبلوماسية أو برلمانية إلى الكونجرس لتقديم وثائق حول عنف الإخوان لابد من دراستها جيدا ، ومعرفة النتائج المترتبة على هذه الزيارة حتى لا تكون زيارة عابرة أو يرفض الكونجرس مشروع تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية رغم حدوث الزيارة.

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