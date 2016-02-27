هاشتاج "تعليم مصر" يتصدر تويتر.. ومغردون: المنظومة تحتاج مراجعة شاملة

تصدر هاشتاج "كلمة لتعليم مصر " قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم السبت، ليحمل معه تغريدات رواد الموقع التى تعبر عن أرائهم السلبية عن منظومة التعليم المصرية، واتفق المغردون على أن التعليم فى مصر يواجه مشكلة حقيقية تحتاج لمراجعة شاملة.

وجاءت أبرز تغريدات رواد الموقع عبر هاشتاج "كلمة لتعليم مصر" كالتالى : "هو فين التعليم اللى فى مصر لمؤاخذة"، "مصر مفيهاش تعليم"، "التعليم فى مصر ملوث كالماء والهواء".

>وتابع المغردون :"أقول إيه بس ..مفهوش ميزة الله يخربيته"، وقلت مغردة :"لا والله أنا بنت مؤدبة و مقدرش أقولها بقا".

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