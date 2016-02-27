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"مرور القاهرة": إعادة فتح مطلع رمسيس أمام الحركة بعد صيانة كوبرى "أكتوبر"

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"مرور القاهرة": إعادة فتح مطلع رمسيس أمام الحركة بعد صيانة كوبرى "أكتوبر" "مرور القاهرة": إعادة فتح مطلع رمسيس أمام الحركة بعد صيانة كوبرى "أكتوبر"
أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى ، منذ قليل، فتح مطلع رمسيس أمام القادم من ميدان رمسيس والمتجه أعلى كوبرى أكتوبر بعدما تم إغلاقه، الخميس الماضى، بسبب قيام الشركة المنفذة بأعمال إحلال وتجديد الفواصل أعلى الكوبرى .

كانت أدارة المرور بالقاهرة أعلنت على بدء الأعمال منتصف ليل ، أول أمس الخميس، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم السبت من كل أسبوع ، على أن يكون العمل على مراحل ، مع ترك نصف الاتجاه لعبور السيارات بالكوبرى، ولا يتم الانتقال إلى المرحلة الأخرى إلا بعد الانتهاء من المرحلة السابقة .


>- إدارة مرور القاهرة: غلق مطلع رمسيس بكوبرى "أكتوبر" لإجراء أعمال صيانة
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