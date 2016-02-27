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ستافان دى ميستورا : استخدام القوة هو الملاذ الأخير فى حالة خرق الهدنة بسوريا

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ستافان دى ميستورا : استخدام القوة هو الملاذ الأخير فى حالة خرق الهدنة بسوريا ستافان دى ميستورا : استخدام القوة هو الملاذ الأخير فى حالة خرق الهدنة بسوريا
قال ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا إن استخدام القوة يجب أن يكون متناسبا ويمثل ملاذا أخيرا إذا حدث انتهاك لوقف العمليات القتالية الذى بدأ عند منتصف الليل بتوقيت دمشق.

وأضاف أنه وردت تقارير عن وقوع فى دمشق ودرعا فى غضون الدقائق القليلة الأولى من وقف القتال والذى بدأ فى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش ولكن هاتين المدينتين هدأتا بسرعة.

وقال دى ميستورا إن مكتبه يتحرى عن تقرير عن وقوع خرق آخر لكنه لم يدل بتفاصيل . وستلتقى الدول التى تدعم عملية السلام فى سوريا يوم السبت فى جنيف لتقييم وضع وقف العمليات القتالية.

وقال "دعونا نصلى لنجاح ذلك لأنه بصراحة هذه أفضل فرصة يمكن أن نتخيلها حصل عليها الشعب السورى خلال السنوات الخمس الأخيرة من أجل رؤية شيء أفضل ونتعشم أن يكون شيئا له صلة بالسلام."
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