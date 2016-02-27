اجتماع لفريق العمل الخاص بوقف إطلاق النار فى سوريا السبت فى جنيف

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا ستافان دى ميستورا أن اجتماعا جديدا لفريق العمل الخاص بوقف اطلاق النار فى سوريا سيجتمع بعد ظهر السبت لتقييم مدى احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية فى الساعات الأولى من دخوله حيز التنفيذ.

وأضاف دى ميستورا خلال مؤتمر صحافى فى جنيف بعد تدخله فى مجلس الأمن الدولى، أن وقف الأعمال العدائية موضع متابعة من مراكز مراقبة فى الولايات المتحدة وروسيا وجنيف.

وقال انه ابلغ بعيد بدء سريان اتاق وقف الأعمال العدائية ب "حادث" والأمر موضع استقصاء.

وقال أنه بالتأكيد ستحصل "حوادث" لكن المهم هو "احتواؤها".

وعقد أول اجتماع لفرق العمل حول وقف الأعمال العدائية فى سوريا الجمعة بجنيف قبل ساعات من سريان الاتفاق الذى بدا فى منتصف الليل بتوقيت دمشق.

ومن المقرر أن تستأنف مفاوضات السلام السورية الاثنين 7 مارس فى جنيف، بحسب دى ميستورا.

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