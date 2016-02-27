فرنسا ترحب بتبنى مجلس الأمن القرار 2268 لوقف الأعمال العدائية فى سوريا

رحبت فرنسا بتبنى مجلس الأمن الدولى القرار 2268 لوقف الأعمال العدائية في سوريا و إيصال المساعدات للمناطق المحاصرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسية جون مارك إيرولت - في بيان له اليوم - إن بلاده تؤكد دعمها لهذا القرار لما يعطيه من أمل للتحسين الفورى لوضع الشعب السورى.

وأضاف ايرولت أن تطبيق هذا الاتفاق سيشكل اختبارا لمدى استعداد النظام السوري وروسيا وإيران للتفاوض حول حل للنزاع السوري، مؤكدا ان وقف الاعمال العدائية لا بد ان يضع حدا لكل العمليات العسكرية التي يقودها النظام وحلفاءه ضد المعارضة المعتدلة و كذلك للحصار المفروض على المناطق المختلفة و للهجمات ضد السكان المدنيين.

وأوضح أن وقف الأعمال العدائية لا يشمل داعش و جبهة النصرة و المجموعات الارهابية ، مشيرا الى ان أى هجوم ضد مجموعات أخرى سيعد خرقا للهدنة.

وأشار وزير خارجية فرنسا الى ان القرار 2268 يطالب ايضا كافة الاطراف بالتطبيق الكامل للألتزامات القانون الإنسانى الدولى لا سيما إيصال المساعدات الانسانية دون عائق او شرط للسكان المتضررين.

>وشدد على ان بلاده ستكون يقظة جدا حيال احترام التعهدات الخاصة ببيانات فيينا وميونخ و القرارين 2254 و 2268 لمجلس الأمن الدولى.

وأوضح ايرولت ان تلك هي الشروط الواجب توافرها حتى تستأنف تحت رعاية الامم المتحدة بجنيف مفاوضات سورية حول انتقال سياسي ذات مصداقية و متوافقة مع القرار 2254 لمجلس الأمن.

وأكد ان فرنسا ستواصل دعمها للمعارضة السورية الممثلة من قبل الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض التي تسعى لبناء سوريا ديمقراطية وتعددية وتحترم تنوعها.

وكان مجلس الأمن الدولي فد اعتمد مساء الجمعة بالإجماع، قرارا أمريكيا روسيا حول "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، والسماح بالوصول الإنساني للمحاصرين.

ودخل القرار 2268 الذي وافق عليه مجلس الأمن مساء أمس بالإجماع حيّز التنفيذ بعد منتصف الليل، حيث سيتم وقف العمليات القتالية على كافة الجبهات السورية باستثناء الجبهات التي يسيطر عليها تنظيمى داعش والنصرة، والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تحمل أفكار داعش والنصرة.

>