وزير الداخلية يوافق على السماح لمسجون توفى شقيقه بحضور العزاء فى القليوبية

وافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على السماح للمسجون "محمد.ا.ع" 48 سنه مدرس من قرية كفر الشهاوى بكفر شكر بحضور عزاء شقيقه، تلبية لنداء إنسانى وجهه للوزير.

وكان المتهم يقضى عقوبة السجن أسبوع فى الجنحة رقم 10295 بعد أن سلم نفسه لقسم شرطة كفر شكر لتنفيذ الحكم، وبعد يومين فقط توفى شقيقه فقدم التماساً للوزير يطلب فيه حضور العزاء فوافق على الفور.

وتم نقل المحجوز رفقة الحراسة اللازمة برئاسة اللواء مساعد المدير لفرقة بنها، ومأمور وضباط المركز لمكان العزاء بقرية كفر عزب غنيم – دائرة المركز، وقد تلقى واجب العزاء فى وفاة شقيقه وسط أهالى قريته، وتم إعادته لمحبسه عقب ذلك، وقد وجه المحجوز الشكر إلى وزير الداخلية.