المركز الثقافى السويدى بالإسكندرية يستضيف اليوم مؤتمر المرأة العربية

يستضيف المعهد السويدى بالإسكندرية اليوم فعاليات مؤتمر "نحو عالم يتسم بالمساواة: المرأة العربية وأجندة التنمية المستدامة" الذى ينظمه الاتحاد النسائى العربى برئاسة الدكتورة هدى بدران.

تبدأ فعاليات اليوم السبت بالخطبة الافتتاحية لكل من السيد بيتر ويديرود مدير المعهد السويدى بالإسكندرية والدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النسائى العربى، ثم يتم عرض التجربة السويدية فى المساواة بين الجنسين، ويتحدث مدير المعهد السويدى عن المساواة فى السويد من منظور الرجل، ثم يختتم اليوم بمناقشات حول الرؤية المستقبلية للمساواة ودور منظمات المجتمع المدنى فى تشكيل هذه الرؤية.

كان المؤتمر قد افتتح فى القاهرة يوم الأربعاء 24 فبراير بمشاركة إقليمية واسعة ضمت قيادات لمنظمات المرأة والفاعلين فى هذا المجال من 12 دولة عربية، بالإضافة إلى المعهد السويدى بالإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وقطاع الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية.

وأكد بيتر ويديرود مدير المعهد السويدى بالإسكندرية على أهمية هذا المؤتمر خاصة وأن المعهد يضع حقوق المرأة ضمن أولويات البرامج والأنشطة التى ينظمها، وأوضح أن السويد كانت من أولى الدول التى اهتمت بحقوق المرأة والمساواة، مؤكدًا على أهمية المساواة بين الجنسين بعيدًا عن التحيز والعنصرية.

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