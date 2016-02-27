ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لانتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية

اعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لانتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية، برئاسة المستشار محمد راشد رئيس النيابة الإدارية بالمحافظة عن فوز القائمة الوطنية الموحدة فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالمحافظة، وذلك عقب حصولها على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين.

وضمت القائمة كل من المهندس حسين القط وشوقية الفقى والمهندس محمد السخاوى والمهندس ضياء الجندى والمهندس محمد البرم، وذلك بشعبة الكهرباء، والمهندس فتحى حنوط بشعبة الميكانيكا، والمهندس إسلام فتحى بدوى بالشعبة المدنية.

وبلغ إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وصل إلى 750 ناخبًا، والأصوات الصحيحة 700 صوتًا، بينما الأصوات الباطلة 50 صوتًا.

ويذكر أن انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية تنافس بها قائمتان، «تيار الاستقلال» و«القائمة الوطنية الموحدة»، وعدد من المستقلين بإجمالى 30 مرشحًا تنافسوا على سبعة مقاعد.