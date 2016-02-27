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رئيس الجمعية المصرية للطب الرياضى يكشف أبرز أسباب وفاة الرياضين بالملاعب

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رئيس الجمعية المصرية للطب الرياضى يكشف أبرز أسباب وفاة الرياضين بالملاعب رئيس الجمعية المصرية للطب الرياضى يكشف أبرز أسباب وفاة الرياضين بالملاعب
موت الرياضيين أثناء ممارستهم ألعابهم أمر أصبح من الشائع سماعه، ومؤخرا توفى لاعب مصارعة أثناء حمله للأثقال بالصالة المغطاة فى أسيوط، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وتبين أن وفاته نجمت عن إصابته بنوبة قلبية.

ويوضح الدكتور سيد خشبة، نائب رئيس الاتحاد الدولى للطب الرياضى، ورئيس الجمعية المصرية للطب الرياضى، أن الكثير من الأسباب والعوامل قد تؤدى إلى أن يلقى الرياضى حتفه أثناء ممارسته للرياضة.

وأكد خشبة أهمية الكشف الطبى المتكامل الأركان والمتطور للاطمئنان على صحة الرياضى منذ بداية ممارسته للعبة، مشيرا إلى أن هذا الكشف تهمله كثير من الأندية فى ، لارتفاع الفحوصات الطبية بشكل عام.

وتابع رئيس الجمعية المصرية للطب الرياضى :هناك الكثير من الأسباب التى قد تؤدى لوفاة اللاعبين، منها زيادة المجهود فى التمرينات ، أو المعاناة من علة لم يكتشفها أو الجهة التى يلعب فيها .

وحصر الدكتور سيد خشبة أسباب موت الرياضيين فى :
>- إصابة اللاعب بسكتة قلبية رياضية مفاجئة حيث يحدث اضطراب فى نسب الدم الداخل والخارج إلى القلب، ويؤدى ذلك لحدوث قصور تاجى، ومن ثم الإصابة بالسكتة القلبية.

- بعض الألعاب النزالية أو القتالية كالمصارعة والبوكس وغيرها، يمكن أن يصاب فيها الرياضى بنزيف فى المخ بسبب الضربات المتتالية أو ضربة فى مكان خاطئ كالرأس، فى نصف دقيقة ومع النزيف الحاد يتوقف المخ عن العمل، وفى أبسط الأحوال يصاب بالشلل أو أعراض عصبية كعدم التحكم فى الحركة.

- الوقوع على الرأس أو الوجه لأى سبب أثناء التمرين أو اللعب مما قد يسبب جلطة ونزيف ووفاة.

- الأحمال التدريبية والتدريب العنيف القاسى لساعات طويلة من الممكن أن يؤدى لتضخم عضلة القلب لدى الرياضى.

- تشنج اللسان وهى حالة تحدث عندما يرتخى اللسان ويسد القصبة الهوائية .

- تصلب الشرايين: وتحدث نتيجة العصبية والانفعال.

- الفشل الكلوى الذى يصيب بعض اللاعبين.

- الفشل الكبدى

- الإصابة بغيبوبة سكر نتيجة زيادة أو نقصان السكر فجأة

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مصر 365

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