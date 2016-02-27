"الصحة" تحذر الأطباء من الاستجابة لدعوة النقابة للإضراب اليوم بالمستشفيات

حذرت وزارة الصحة والسكان ، فى منشور لها، الأطباء من الاستجابة لدعوات نقابة الأطباء للإضراب عن العمل داخل العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية، والذى دعت النقابة لتنفيذه اليوم السبت.>وقالت وزارة الصحة والسكان فى الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016 إن القانون والدستور نظم العمل داخل المستشفيات، مشيرة الى أن الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية يتسبب فى عدم تحصيل رسوم الكشوف من المرضى بالمخالفة للمادة 38 من الدستور.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من مديرى المستشفيات بضرورة استمرار العمل داخل المستشفيات، حفاظا على حياة المرضى ، بالإضافة الى توعية المرضى بأهمية الرسوم التى يدفعونها مقابل الكشف فى العيادات الخارجية بالمستشفيات.

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