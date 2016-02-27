الممثلة التي قصت شعرها وحكاية إبريق الزيت؟

الكثير من الضجيج و الصخب الإعلامي وعدسات الكاميرا رافقت قيام الفنانة السورية الشابة جيانا عنيد بقص شعرها على الصفر لتأدية دور خديجة في مسلسل البيئة الشامية خاتون للمخرج تامر اسحاق .

بيان صحفي وصور للحالة قبل وبعد ... إنه إنجاز عظيم في سبيل تطور الفن والمصداقية الحقيقية .... الهدف واضح ... ابهار ودعاية ... والضحية الممثلة الشابة .

باختصار وبكل وضوح كان يمكن الاستعانة بمصمم مكياج محترف ومميز للقيام بتصميم فروة رأس دون شعر وكانت العملية يمكن ان تتم ببساطة لو توفر ذلك ودون الحاجة لقص شعر ممثلة شابة والموسم مازال حافلاً بالعديد من الأعمال إلا إذا اضطرت لتركيب شعر اصطناعي للمشاركة بأعمال أخرى .

الممثلة الشابة جيانا عنيد فنانة موهوبة جداً ولها مستقبل وما قدمته في الجزء الثاني من مسلسل دنيا أكبر دليل و لكن قصة شعرها أخذت أكبر من حجمها بكثير وبدا واضحاً ان الهدف منها هو الاستهلاك الإعلامي وإثارة ضجة لا اكثر والحل كان بسيطاً رغم أنه مكلف بدرجة معقولة وليس خيالية .

وبالمناسبة فإن الفنانة سوزان سكاف قد قامت بقص كامل شعرها في مسلسل حائرات مع المخرج سمير حسين قبل عدة سنوات ولم تثر كل هذه الضجة .

وببساطة يمكن القول أن الخاسر الوحيد بكل هذه القصة هي الممثلة جيانا عنيد و إن كانت قد فكرت بالتضحية بشعرها من أجل الفن فهذا امر رائع لو كان لفيلم من طراز عالمي و ليس لمسلسل بيئة شامية وفي ظل توافر بدائل حقيقية وقادرة على التعويض وربما بصورة أجمل... فهل تم التضحية بشعر جيانا عنيد بعد أن رفضت الممثلة الشابة ولاء عزام التي كانت تؤدي الدور قص شعرها وهل تحولت قصة شعر الممثلة لحكاية مشابهة لحكاية إبريق الزيت ؟ .

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