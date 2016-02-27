بالصور .. انغام تتألق بحفل جماهيري على سفح الأهرامات

أحيت المطربة أنغام حفلها الغنائي على مسرح "الصوت والضوء" بحضن الأهرامات وأبوالهول وسط الآلاف من الشباب من الجنسين وعدد كبير من الأسر.

حرصت أنغام على افتتاح حفلها بأغنية وطنية هي "بلدي" والتي حازت إعجاب الجميع بعدها قامت بتحية الجمهور وأعربت عن فخرها وسعادتها بتواجدها معهم بمكان يصف معنى الحضارة المصرية العريقة.

كما قدت أنغام عدداً كبيراً من أغاني ألبومها الأخير "أحلام برئية" تخللها أغنية "دول مين .. دول عساكر مصريين" للنجمة الراحلة سعاد حسني والتي ألهبت مشاعر الوطنية لدى الحضور الذي تفاعل مع الأغنية بالتصفيق الحار.

حضرت أنغام بصحبة مدير أعمالها تامر عبد المنعم الذي أشرف على تنظيم الحفل لصالح شركة الصوت والضوء، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق والسينما التي من جانبها قررت إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات خلال الفترة الماضية استعداد للحفل والبروفات السابقة له.

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