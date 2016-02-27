"التموين" تصادر 4 كيلو ذهب وفضة غير مطابقة للمواصفات قبل بيعها فى الأسواق

أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين ، مصادرة 4 كيلو ذهب وفضة بالقاهرة ، لعدم دمغهم فى المصلحة.

وأضاف محمد حنفى، لـ"اليوم السابع"، أن تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق لضمان عدم تلاعب البعض بالمنتجات.

وأوضح أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما تعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.

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