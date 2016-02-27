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ضبط 1876 قطعة ملابس جاهزة مجهولة المصدر داخل محل فى 15 مايو

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ضبط 1876 قطعة ملابس جاهزة مجهولة المصدر داخل محل فى 15 مايو ضبط 1876 قطعة ملابس جاهزة مجهولة المصدر داخل محل فى 15 مايو
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل لاتجاره فى الملابس الجاهزة و بحوزته 1876 قطعة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين مفادها قيام مالك محل يعمل بدون ترخيص للملابس الجاهزة، بنطاق دائرة بـ 15 مايو ، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الملابس ذات منشأة أجنبية "صيني" والخالية من أى مستندات تفيد مصدرها ومقلدة لكبرى العلامات التجارية مثل "نايك" خلافاً للحقيقة مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تمهيدا لطرحها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل والمتحرى عنه، وتم ضبط مديره المسئول وبحوزته 1876 قطعة ملابس مغشوشة ومهربة جمركيا ومقلدة داخل المحل، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

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مصر 365

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