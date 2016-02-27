ننشر النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين فى أسيوط

أعلن المستشار عامر محمود النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، والتى أسفرت عن فوز كل من المهندس عصمت على عمرو حسين بإجمالى 362 صوت عن شعبة الكهرباء، والمهندس عبد الحكيم عبد الله بإجمالى 454 صوت، والمهندس مدحت عدلى بخيت بإجمالى 330 صوت، والمهندس أحمد شريف عامر بإجمالى 323 صوت عن شعبة مدنى.

كما أسفرت النتائج أيضاً عن فوز المهندس محمد مصطفى جاد الرب بإجمالى 357 صوت عن شعبة تعدين، والمهندس عبد العاطى فتح الله أحمد بإجمالى 394 صوت، والمهندس سعيد ثابت عبد القادر بإجمالى 302 صوت عن شعبة ميكانيكا.

ويذكر أن عدد إجمالى الذين أدلوا بأصواتهم 1272 صوت والأصوات الصحيحة 1130 صوت والأصوات الباطلة 142 صوت، وتنافس فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة 5 قوائم و39 مرشح فردى.