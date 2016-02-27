فوز سيدة بعضوية نقابة المهندسين بكفر الشيخ فى التجديد النصفى و6 من الأعضاء القدامى

أسفر فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، برئاسة المستشار عبدالعزيز القرضاوى رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين، وعضوية كلا من المستشار عبدالحميد البحيرى، والمستشار هانى رمضان، والمستشار رضا عبدالمحسن، المستشار محمد فكرى، والمستشار محمد صبحى، عن فوز كلا من المهندس عبدالرزاق محمد عبدالنبى يوسف " شعبة مدنى "، وبشعبة كهرباء "المهندس باسم عبدالمحسن حامد حجازى ، والمهندس سالم اسماعيل اسماعيل على العشرى، والمهندس محمد محمود ربيع حجاج، وبشعبة الميكانيكا المهندس محمد عبدالمنعم حامد عبدالنبى، والمهندس محمد محمد حسن النواصره،وبشعبة الغزل المهندسة بثينة الحسينى عبدالجاد شليل وشهرتها " بثينة الحسينى ".

قال المستشار عبدالعزيز القرضاوى رئيس اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات، إنه تم فرز أصوات الناخبين فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، فقد أدلى 614 عضواً بنقابة المهندسين بأصواتهم من بين 8 ألاف من لهم حق التصويت وجاء عدد الأصوات الصحيحية 578صوتاً وعدد الأصةات الباطلة 36صوتاً .

وأضاف جاءت النتيجة كتالى أولاً شعبة الكهرباء حصل باسم عبدالمحسن حامد حجازى على365 صوتاً ، وحصل المهندس سالم اسماعيل اسماعيل على العشرى، على 449صوتاً، وحصل المهندس فرج أحمد كامل المصيلحى وشهرته فرج مصيلحى "على 288صوتاً،وحصل المهندس محمد محمود ربيع حجاج على 373 صوتاً،وحصل المهندس محمد محمود فتحى طايل، على 259صوتاً .

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات، أما شعبة الميكانيكا حصل المهندس عمرو محمد سامى بكر،على 271صوتاً،والمهندس محمد صالح يوسف نوير وشهرته " محمد نوير " على 216صوتاً، وحصل المهندس محمد عبدالمنعم حامد عبدالنبى، على 344صوتاً، وحصل المهندس محمد محمد حسن النواصره، على 335صوتاً، أما شعبة المدنى حصل المهندس عبدالرزاق محمد عبدالنبى يوسف " على 355صوتاً، وحصل المهندس محمد طه السيد أبو العنين، على 223صوتاً، وبشعبة الغزل والنسيج حصلت المهندسة بثينة الحسينى عبدالجاد شليل وشهرتها " بثينة الحسينى " على 298صوتاً، وحصل المهندش السيد عبداللطيف عبدالحميد سليمان على 280 صوتاً .