أبو ريدة يُجيب.. متي يشارك 40 منتخب في كأس العالم

أجاب هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي والإفريقي على سؤال (متى يشارك 40 منتخب في بطولة كأس العالم؟).

السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو فاز بسباق رئاسة الاتحاد الدولي اليوم الجمعة بعدما تحصل على 115 صوتا. (طالع التفاصيل)

وطُرح فكرة مشاركة 40 منتخب في بطولة كأس العالم على لجنة الإصلاحات في الاتحاد الدولي وهو ما تم الموافقة عليه حسبما أكد هاني أبو ريدة.

وقال أبو ريدة: "بالفعل لجنة الإصلاحات بالفيفا وافقت على قرار مشاركة 40 منتخب في كأس العالم".

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة الحياة "ولكن يبقى موقف المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وخصوصا مع انتظار رفض الأوروبيين للفكرة نظرا لخسارتهم عددا من المقاعد".

وتابع "أتوقع في كأس العالم 2026 سيتم مشاركة 40 منتخب في البطولة".

وأتم "وقتها سيتوفر 7 مقاعد لقارة إفريقيا وربما 7 + 1 ملحق أيضا".