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اليوم..صرف 4.9 مليون جنيه إعانات لـ 6 آلاف عامل بـ 36 منشأة متعثرة

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اليوم..صرف 4.9 مليون جنيه إعانات لـ 6 آلاف عامل بـ 36 منشأة متعثرة اليوم..صرف 4.9 مليون جنيه إعانات لـ 6 آلاف عامل بـ 36 منشأة متعثرة
يبدأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوة العاملة، اليوم السبت، صرف مبلغ 4.9 مليون جنيه، إعانات طوارئ لـ 6032 عاملا بـ36 منشأة متعثرة فى 7 محافظات هى: أسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والجيزة، والقاهرة، وجنوب سيناء والسويس، وذلك وفقا للكشوف الواردة من هذه المنشآت، والمعتمدة من التأمينات، وذلك بناء على موافقة وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وكانت الوزارة أعلنت أن الصرف جاء لتعثر هذه المنشآت فى صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها لاستقرار العمل هذه المنشآت، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة المنشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور العمال بها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج.


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