أهالى "ميت يزيد" يفتحون طريق"بنها - منيا القمح"بعد وعود بعودة طفلة مختفية

انتظمت الحركة المرورية بطريق " بنها – منيا القمح " بمحافظة الشرقية، وقام أهالى قرية ميت يزيد بفتح الطريق بعد أن أغلقوه لأكثر من ساعة، لمطالبة الشرطة بتحديد مكان طفلة اختفت، ذلك بعد تدخل الأجهزة التنفيذية والأمنية لامتصاص غضب الأهالى، ووعدهم بعودتها فى أقرب وقت.

وكان العشرات من أهالى قرية ميت يزيد قد أشعلوا إطارات السيارات بعرض الطريق، ما تسبب فى تكدس مرورى، وذلك ناحية أرض الفدان.

وقال محمد موسى، أحد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أن الطفلة "مريم هيثم" 9 سنوات بالصف الثالث الإبتدائى من قرية ميت يزيد، ذهبت لدرس خصوصى، ولم تعد حتى الآن، ومن المرجح إنها تعرضت للخطف.

وأضاف أن سيارة مطافئ قامت بالسيطرة على حريق الإطارات المشتعلة، كما انتقلت قوة من الشرطة للتفاوض مع الأهالى وفتح الطريق لتسيير المرور.

العشرات من قرية ميت يزيد يقطعون طريق منيا القمح بعد اختفاء طفلة