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تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بالرياض خلال ثلاثة أشهر

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تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بالرياض خلال ثلاثة أشهر تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بالرياض خلال ثلاثة أشهر

    أكد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د. قاسم بن عثمان القصبي بأن مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في مراحلة الاخيرة، وقال: "سيتم تشغيله مبدئياً خلال الثلاثة اشهر المقبلة".

وقال القصبي في تصريح خاص ل"الرياض" إن المركز اليوم يمر في مرحلة التجهيز والتأثيث حيث تم توقيع نحو 45 عقدا لذلك، ورصد نحو 800 مليون ريال لعمليات التأثيث والتجهيز بالكامل.

ولفت الى ان المركز يضم 300 سرير وغرف عمليات ووحدات علاج مركز وقسم للاشعة والمختبر.

واشار القصبي إلى أن المركز سيكون اضافة كبيرة للخدمات التي يقدمها المستشفى التخصصي، اذ سيقدم علاج الاورام وزراعة الاعضاء، بتقنيات علمية متطورة وتقليل قوائم الانتظار بشكل كبير، وتخفيف الازدحام على الطوارئ بتوفير اسرة أكثر.

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