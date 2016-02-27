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أهالي عفيف يشيعون شهيد الواجب العازمي

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أهالي عفيف يشيعون شهيد الواجب العازمي أهالي عفيف يشيعون شهيد الواجب العازمي

    أدت جموع غفيرة من المصلين عقب صلاة الجمعة، صلاة الميت على شهيد الواجب متعب العازمي من منسوبي القوات البرية الذي استُشهد اول أمس على الحد الجنوبي.

وعبّر أقارب الشهيد عن سعادتهم حين علموا أن ابنهم استُشهد من أجل الدفاع عن الوطن لكون ذلك شرفا له ولكل افراد أسرته، مشيرين إلى أن الجميع فداء للوطن.

وقال والد الشهيد وهو يستقبل المعزين بالمقبرة "أنا هنا استقبل التهاني باستشهاد ابني وهو يدافع عن أرض الحرمين الشريفين وهذا شرف لايعادله شرف". وقد تلقى والد الشهيد مسيفر وشقيقه العقيد عبدالله اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي اللواء فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب قائد القوات البرية، الذي نقل تعازي قيادة القوات البرية.

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