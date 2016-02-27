تنفيذ وتأهيل 83 كم من الطرق الهيكلية والرئيسية في بريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم، أعمال تنفيذ وتأهيل جزء من شبكة الطرق بمدينة بريدة والتي كان لها الأثر الملموس في تحسين أداء الشبكة فنياً ومرورياً ضمت مشروعات الطرق الهيكلية تأهيل نحو 83 كم. وشملت الأعمال تأهيل الطرق القائمة كطرق التغيرة، الهدية، السلام وطريق المعارض، وخضيراء، والطرفية، وشارع السالمية وتنوع العمل ما بين إزالة وإعادة سفلتة، وكشط وسفلتة، ووضع طبقة إسفلتية، وسفلتة جديدة لبعض الطرق وأعمال الرصف لأرصفة المشاة، والجزر الوسطية كما حوت الأعمال تمديد ري الأشجار وأحواض الأشجار والزهور وأعمدة الإنارة.

وذكر م. عبدالعزيز السحيباني وكيل الأمين للدراسات والإشراف بأمانة منطقة القصيم، أهم الطرق التي تعمل على تنفيذها الأمانة وعن تفاصيل الأعمال المنجزة في الطرق الهيكلية بمدينة بريدة خلال العام الماضي (1436ه) مشيراً إلى فتح جزأين من طريق الملك عبدالله أمام الحركة المرورية بعد تنفيذ التقاطعات والكباري، والبدء بتنفيذ عدد من الطرق الهيكلية الهامة بطول 6 كم مثل امتداد المحور الغربي شمال الدائري الشمالي بعرض 60م وانتهت أعمال المرحلة الأولى منه بنسبة 70 في المئة وكذلك امتداد طريق الملك سلمان شرقاً (من طريق الطرفية إلى طريق الملك فهد).

وأوضح م.السحيباني، أنه انتهت أعمال التسوية والقطع والردم الحجري للسبخات المائية ووضع طبقة الأساس تمهيداً لإكمال بقية المراحل.

وذكر وكيل الأمين للدراسات والإشراف، أنه جار العمل في تنفيذ طريق الملك عبدالله، من طريق الدائري الشمالي حتى طريق الملك سلمان بطول 4.3 كم، ومن طريق التخصصي إلى طريق الوحدة بطول 1.6 كم، مضيفاً أنه تم البدء بأعمال تأهيل الأرصفة وممرات المشاة، والتقاطعات وذلك لتأهيل الطرق لتتناسب مع الحركة المرورية وحركة المشاة في عدد من الطرق مثل طريق عمر بن الخطاب الذي بدأت فيه أعمال تأهيل أرصفة المشاة من أجل الفصل بين حركة المشاة والسيارات وتحويل الطريق إلى طريق أكثر انسيابية بإعطاء أمان للمشاة حيث يشهد الطرق حركة تجارية كثيفة وكذلك تأهيل التقاطعات لتحويلها إلى تقاطعات أكثر انسيابية ومعالجة الكثافة المرورية. كما بدأت الأعمال خلال العام الماضي بتنفيذ أرصفة مشاة ومواقف للسيارات لتأهيل طريق عمر بن عبدالعزيز شرق المدينة، وطريق الملك عبدالعزيز في الجزء المقابل لقصر الوادي.

وأشار م.السحيباني إلى أن أمانة القصيم تباشر العمل في عدد كبير من المواقع داخل النطاق العمراني للمدينة تفوق (55) موقعاً ما بين طرق هيكلية وطرق رئيسية وساحات ومواقف.