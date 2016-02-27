القنصل الجنوب أفريقي يزور «ذي عين»

زار القنصل العام لجنوب أفريقيا شعيب كارلس والوفد المرافق له أمس الأول، قرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة.

وتجول أعضاء الوفد في ممرات القرية والمسار المؤدي للشلال، مستمعين لشرح من مدير القرية يحيى عارف، عن تاريخها وعن مميزاتها وأهم المنتوجات الزراعية بها.

وأشاد القنصل الجنوب أفريقي بما شاهده من مواقع أثرية ومنازل وممرات تعكس التراث الحقيقي الذي تتميز به منطقة الباحة والمملكة بصف عامة، معرباً عن شكره لمدير القرية على ما وجده من كرم الضيافة الذي يدل على الأصالة العربية.

وفي ختام الزيارة تسلم القنصل الجنوب أفريقي هدية تذكارية من مدير القرية بهذه المناسبة.