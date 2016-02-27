أهالي أحد المسارحة يشيعون الطفل المغدور «عبدالله سويدي»

شيع جمع غفير من أهالي محافظة أحد المسارحة الطفل المغدور "عبدالله سويدي" الذي قتل على يد والده نحراً قبل اكثر من أسبوع في جريمة هزت المجتمع في منطقة جازان.

وشارك عدد من منسوبي التعليم ومعلمو الطفل وزملاؤه في الدفن بمقبرة قرية الغصينية، وسط أجواء خيّم عليها الحزن، حيث ذكر معلموه أن "عبدالله" كان من الطلاب المتميزين وكان يمتاز بالهدوء والخجل.

وكان الطفل المغدور البالغ من العمر عشرة أعوام قد أخرجه والده الذي يعاني من حالة نفسية من مدرسته "تحفيظ الاحد الابتدائية"، وقبل الوصول للمنزل أدخله والده احد الاحواش المهجورة، وذبحه بسكين كان يحمله معه، وسلّم نفسه لإحدى النقاط الامنية بالمحافظة معترفاً بجريمته.

وأوضحت شرطة جازان في حينها على لسان ناطقها الإعلامي المقدم محمد الحربي، أن والد الطفل حضر لمركز الضبط الأمني بالدغارير بجازان، مبلغاً أنه اصطحب ابنه البالغ من العمر عشر سنوات من مدرسته، وتوجه به إلى أحد الأحواش قرب منزله، ونحره من عنقه بسكين، ولم يكشف عن أسباب ودوافع جريمته.

وقد حضر شقيق الجاني وأكد أنه يعاني من اضطرابات نفسية وهلاوس، وقد اتخذ اللازم وباشرت الشرطة والخبراء المختصين اجراءات المعاينة، وتم في حينها احالة القضيه لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لاكمال الاجراءات النظامية.