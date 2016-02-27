دعوة لتنظيم برنامج وطني مستمر لفحص عيون الأطفال

طالب الخبير والناشط الدولي في مجال الإعاقة البصرية محمد توفيق بلو بضرورة تضافر جهود قطاع الصحة والتعليم والجهات العاملة في مجال طب العيون والإعاقة البصرية لتنظيم برنامج وطني مستمر لفحص عيون الأطفال بشكل دوري لوقايتهم من العمى الممكن تفاديه.

جاء ذلك على إثر أحدث دراسة نشرت نتائجها مجلة "أوبثالمولوجي" العلمية وتوقعت أن نصف سكان العالم سيعانون من قصر النظر بعد سن 35 عاماً، وأن نحو مليار شخص ممن يعانون من قصر النظر الشديد سيكونون عرضة لخطر العمى، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن نسبة حالات قصر النظر بين سكان العالم ارتفعت من 23% (1.4 مليار نسمة) سنة 2000 إلى 28.3% (1.9 مليار نسمة) سنة 2015.

وتوقعت الدراسة أن يستمر هذا الارتفاع في السنوات القادمة، لتبلغ نصف سكان العالم سنة 2050، ما يعادل حوالي 4.7 مليارات نسمة، وهو ما يعني أن قصر النظر قد يصبح المسبب الرئيس لفقدان البصر في العالم.

ونوه "بلو" إلى أن الدراسة أشارت أن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة قصر النظر في العالم تعود إلى عوامل بيئية، والتغيرات العميقة التي طرأت على نمط الحياة، ومن ذلك قضاء ساعات طويلة أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية، وقضاء أوقات أقل من السابق في الهواء الطلق للقيام بأنشطة مختلفة، مما أثر على سلامة العينين، كما لم تستبعد الدراسة العامل الجيني.

وأكد "بلو" على أهيمة القيمة العلمية لهذه الدراسة في مجال الطب الوقائي للعيون خصوصاً الأطفال الذين سيحتاجون إلى فحوصات دورية سنوية في مراحل طفولتهم المبكرة لاكتشاف أمراض العيون وتفاديها بصورة ميسرة وكلفة أقل. متوقعاً أن يكون لمتابعة الدراسات العلمية فائدة جمة في تسريع إنجاز الحملة وتحقيق مبادرة الرؤية 2020 للحد من العمى الممكن تفاديه خصوصاً بين الأطفال.