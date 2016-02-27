سيدات يبحثن النظرة الشرعية لحقوق المريض في ندوة بالرياض.. اليوم

برعاية صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض، يعقد مساء اليوم "السبت" ندوة نسائية تحت عنوان: "تمكين المرأة من القيام بدور فاعل في تحقيق مفهوم حقوق المريض"، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض الذي تبدأ فعالياته خلال الفترة من 19-20/5/1437ه الموافق 28-29 فبراير 2016م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض تحت رعاية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة.

وتهدف الندوة إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق المريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق المفهوم في المنشآت الصحية، وتمكين المرأة من إعمال حقوقها الصحية في كافة المنشآت الصحية، وتتضمن الندوة محاضرات علمية لصاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت متعب آل سعود، والدكتورة نوال العيد، وتدير الجلسة د. منى آل مشيط عضو مجلس الشورى.

ويأتي تخصيص الجلسة النسائية، تأكيداً لتمكين المرأة صحياً، وأن الاهتمام بالمرأة منذ مرحلة البلوغ له أثر إيجابي على مستقبل صحة الأجيال القادمة، من حيث اكتشاف الأمراض الجينية، وسوء التغذية والسمنة، والمشاكل النفسية منذ وقت مبكر، ومنع حدوث الأمراض المزمنة وعن طريق إعداد أطباء يحملون تخصصاً دقيقاً في "صحة المرأة"، والاهتمام بالتوعية والمسوحات الطبية، والبرامج التثقيفية؛ للوقاية من مضاعفات الأمراض والاعتلالات الصحية والنفسية، وانعكاسها على الصحة العامة وعلى إسهامات المرأة في الأسرة والمجتمع، وسَنّ القوانين والنظم التي تحميها مع ضرورة مشاركة المؤسسات التعليمية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني على نشر ثقافة التمكين الصحي للمرأة، وتقديم البرامج الخاصة بالحقوق الصحية.